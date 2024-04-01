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Em Vitória

Epidemia de dengue e casos de Covid lotam PA da Praia do Suá

Pacientes reclamaram nesta segunda-feira (1) que chegaram ao local de manhã e continuavam sem atendimento até o meio da tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2024 às 19:07

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 19:07

Atendimento precário no PA da Praia do Suá, em Vitória, no Natal 2021
O atendimento no PA da Praia do Suá foi demorado do que o habitual devido à demanda elevada Crédito: Carol Monteiro
Moradores de Vitória enfrentaram longas filas no PA da Praia do Suá, nesta segunda-feira (1). Há relatos de pessoas que chegaram ao local pela manhã e esperavam por atendimento ainda durante à tarde. A prefeitura da Capital diz as equipes de médicos estão completas, mas que a demanda de pacientes aumentou nos últimos meses devido à epidemia de dengue e novos casos de Covid-19. 
O técnico em eletrônica Edimar Côrrea acompanhava a esposa e a neta, que precisava de atendimento. Ele chegou ao local com a família de manhã e ficou até a tarde sem que a menina fosse totalmente atendida. 
"Cheguei às 9h, são 14h e minha neta e a minha esposa ainda estão aguardando atendimento. Ainda bem que almocei e trouxe almoço para elas, se não elas estariam com fome até agora. Não tenho previsão de sair daqui e estou aqui esperando, nem sei como está minha neta, porque não deixam entrar, só entrei para levar comida para ela", contou ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.
A servidora pública Sirlene Madeira passou por uma situação semelhante. Ela acompanhava uma amiga e relembrou que não é a primeira vez que demora para ser atendida. "Toda vez que venho aqui tenho que ficar fazendo vídeo para enviar para o prefeito. O certo é que qualquer pessoa que chegar aqui deve ser atendida. O prefeito deveria olhar o que está precisando fazer. Precisamos ampliar, levar ele (PA) para um local que possa ajudar a todos, porque está superlotado, está difícil, complicado. Toda vez que vem aqui está muito lotado", contou.
Ela chegou ao local por volta do meio-dia e encontrou pacientes que, assim como Edimar, estavam no local desde a manhã. "A saúde está ficando para trás. Como paciente eu já vim aqui, mas venho mais como acompanhante. Sei que sempre quando venho, tenho que fazer vídeo para cobrar", manifestou.

O que diz a Prefeitura 

Em resposta às críticas dos moradores, o médico e coordenador de Urgência e Emergência de Vitória, Cleser Santos, afirmou para a TV Gazeta que a escala de médicos e pediatras está completa, e funciona plenamente todos os dias da semana. "Na segunda, a gente reforça a escala para ela dar vazão e nós temos também atendimentos estendidos em outras unidades de saúde para dar resposta ao público", contextualizou.
Ele disse que a superlotação ocorre por dois fatores: a quantidade de pacientes internados no PA esperando vagas em hospitais e a procura por novos atendimentos no local, que tem crescido devido à epidemia de dengue e casos de Covid-19.
"A gente tem uma dinâmica um pouco mais complicada na PA da Praia do Suá, porque é um prédio tombado, então precisa de aval mais minucioso para alterações físicas", declarou. 

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