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Enxame de abelhas em poste chama atenção em Cachoeiro

Moradora do bairro Zumbi, Priscila Barreiros fez um registro. Os insetos chegaram a tomar conta da calçada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mai 2025 às 18:14

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 18:14

Um enxame de abelhas chamou a atenção da Priscila Barreiros, moradora do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (18). Ela contou à reportagem de A Gazeta que os insetos chegaram a tomar conta da calçada.
O registro foi feito na Rua Maria Dias. Apesar de não ter atacado nenhum morador, ela conta que ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pelo 190, para que o Corpo de Bombeiros retirasse as abelhas do local.
Procurada, a corporação disse que, por estar em um poste, a moradora foi orientada a acionar a concessionária de energia EDP. Os militares explicaram que atuam na remoção de enxames em casos de emergência, quando há risco para pessoas ou animais no entorno.
Mas se os insetos estiverem alojados em postes energizados, a atribuição de retirada é da concessionária de energia. “Em casos em que o morador não relata problemas com a presença dos insetos, o correto é acionar uma empresa especializada, um apicultor ou, ainda, solicitar apoio ao Centro de Zoonoses do município”, explicou o Corpo de Bombeiros.
A EDP foi acionada e disse que enviará uma equipe ao local para realizar a remoção do enxame instalado no poste. A distribuidora disse ainda que o serviço é executado no período noturno para não trazer riscos para a população.

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