Entregadores de app fazem protesto em Vitória em dia de paralisação

Motociclistas em manifestação na Terceira Ponte Crédito: Vinicius Zagoto

Entregadores de aplicativos fazem um protesto em Vitória na manhã desta segunda-feira (31). Imagens de leitores mostram parte do grupo - muitos deles com identificação de empresas e aplicativos de entrega - saindo de Vila Velha em direção à Capital. Organizadores do protesto informaram para a reportagem de A Gazeta que os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho nas plataformas de entrega.

Ainda segundo os organizadores, está prevista concentração em frente à Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá. O movimento, chamado de "breque dos apps" é nacional e está previsto para quase 60 cidades no país. A pauta de reivindicações inclui:

taxa mínima de R$ 10 por corrida



o aumento da remuneração por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50



a limitação da atuação das bicicletas a um raio máximo de três quilômetros



e o pagamento integral de cada um dos pedidos, nos casos em que diversas entregas são agrupadas em uma mesma rota



Na Assembleia Legislativa, os manifestantes pretendem conversar com deputados estaduais. Segundo organizadores, aproximadamente 150 entregadores de aplicativos participam da paralisação, que tem previsão de duração até a terça-feira (1).