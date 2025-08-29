Veículos elétricos

Entenda como funcionam as regras para instalação de pontos de recarga em prédios

Em entrevista à CBN Vitória, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do ES, Andrison Cosme, explicou a aplicação da nova diretriz nacional para postos de alimentação de veículos elétricos

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:55 - Atualizado há uma hora

Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (29), o subcomandante-geral do CBMES, Andrison Cosme, explicou os pontos que levaram à formulação da diretriz e os próximos passos para a aplicação no ES. “Quando começaram a surgir os primeiros casos de veículos elétricos e incêndios, os bombeiros de todo o Brasil se reuniram para tomar as primeiras medidas de segurança sobre esse assunto e como lidar com os acidentes. Alguns casos demoravam 10, 20 e até 30 horas para resolver”, comentou.

Lançada no último dia 25, a nova diretriz estabelece os parâmetros mínimos de segurança para instalação dos SAVE, prevenindo situações de incêndio e estabelecendo as ações que devam ser adotadass em casos de acidentes.

“Montou-se uma comissão nacional, que incluiu a Ligabom/CNCGBM (Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares), para efetuar o estudo do comportamento dos veículos em incêndios e colisões. Aí, sim, criamos uma normativa para segurança em edificações e emergências com salvamento de vítimas”, completou o subcomandante.

Quais as novidades na diretriz?

Antes da instalação, o teste de eficiência e garantia da estrutura deve ser feito pelo responsável técnico da empresa instaladora, verificando se o local está apto e quantos pontos de recarga podem ser instalados.

Entre as medidas de construção, está a exigência de que cada ponto de recarga possua disjuntor exclusivo e identificado, sinalização clara e um ponto de desligamento manual a até 5 metros da estação. Além disso, só serão permitidos os modos de recarga 3 e 4 (conforme a NBR IEC 61851-1), conhecidos como "inteligentes", considerados mais seguros pelas normas técnicas.

Para prédios novos, o projeto técnico deverá prever sistemas de detecção de incêndio, sprinklers de resposta rápida e ventilação mecânica capaz de realizar ao menos 10 trocas de ar por hora. Também será necessário garantir resistência estrutural mínima de 120 minutos ao fogo nas áreas de garagem.

Já para edificações existentes, será exigida a adequação elétrica imediata após o prazo de 180 dias. Outras adaptações, como sprinklers interligados ao sistema de hidrantes e detecção de incêndio, dependerão de prazos definidos por cada Estado.

Qual o próximo passo?

A partir da publicação nacional, o ES passa a fazer o estudo de aplicação da diretriz no Estado, com a autonomia de, em sua própria Norma Técnica, adicionar e remover regras do documento original. “O nosso objetivo é aproveitar a diretriz nacional na íntegra”, afirmou Andrison Cosme, que também preside a Comissão Estadual de Eletromobilidade e Segurança Contra Incêndios, responsável pela adaptação da medida.

No próximo dia 4 de setembro (quinta-feira), o CBMES vai reunir as entidades ligadas aos setores de engenharia, arquitetura, mercado imobiliário e outras empresas privadas do estado para apresentar a sugestão da norma estadual. A expectativa é que a Norma seja publicada em até 90 dias.

