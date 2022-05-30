"Engenheiro de Lego": menino autista monta globo terrestre em 9h na Serra

É coisa de gente grande, mas Davi de Oliveira Garcia, de 13 anos, tirou de letra. Morador da Serra e diagnosticado com autismo leve quando criança, o adolescente montou um globo terrestre de Lego — que tem 2.585 peças. A montagem durou exatamente 9 horas e 20 minutos e aconteceu no último fim de semana, entre o sábado (28) e o domingo (29).
Em perfil nas redes sociais, administrado pela mãe Raphaella Oliveira, Davi se autointitula "engenheiro de Lego" — um título que parece justo para quem concluiu uma tarefa recomendada apenas para maiores de idade devido à dificuldade, como aponta o próprio site do fabricante.
"Para mim, é emocionante, porque vejo ele todo concentrado e feliz. Ele monta o Lego rindo. Ver aquilo me deixa muito grata"
Ainda durante o início do desafio, ela gravou um vídeo do filho onde ele diz que fica muito feliz montando o lego. "Eu gosto de comer, mas entre comer e montar Lego, eu gosto mais de montar Lego", admitiu o Davi, antes de voltar a focar nas milhares de pecinhas coloridas sobre a mesa.
Orgulhosa, a mãe do capixaba expõe os quebra-cabeças montados pelo filho como troféus na sala de estar da casa da família, no bairro André Carloni. "Eu deixo justamente para as pessoas verem", brincou. Entre os mobiliários, já têm réplicas da Estátua da Liberdade, da Torre Eiffel e até do Convento da Penha.
PASSATEMPO DO BEM
Mãe de primeira-viagem, Raphaella soube que o filho tinha autismo leve quando ele tinha apenas seis anos. Desde então, Davi faz tratamento para desenvolver a fala e a capacidade de raciocínio e concentração — que foram ainda mais impulsionadas pelo passatempo, segundo ela.
"Montar Lego ajuda muito. Sempre que ele monta alguma coisa, ele procura estudar sobre aquilo. Então, como montou a Estátua da Liberdade, ele sabe que fica em Nova Iorque (EUA), que tem 93 metros de altura... O hobby também contribuiu para ir soltando a fala dele", comemorou.
Menino autista monta globo terrestre em 9h na Serra