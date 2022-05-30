"Engenheiro de Lego": menino autista monta globo terrestre em 9h na Serra

Evolução na montagem: à esquerda, o suporte para o globo terrestre; no meio, a parte interna da Terra; e à direita, o quebra-cabeça finalizado pelo Davi

"Para mim, é emocionante, porque vejo ele todo concentrado e feliz. Ele monta o Lego rindo. Ver aquilo me deixa muito grata"

Ainda durante o início do desafio, ela gravou um vídeo do filho onde ele diz que fica muito feliz montando o lego. "Eu gosto de comer, mas entre comer e montar Lego, eu gosto mais de montar Lego", admitiu o Davi, antes de voltar a focar nas milhares de pecinhas coloridas sobre a mesa.