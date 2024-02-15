Alice Soares Albino foi atacada por abelhas após carro cair de ribanceira em Montanha Crédito: Acervo pessoal

Em entrevista ao g1 ES, Celso contou que estava de plantão no dia que a filha sofreu o acidente e que chegou a ser acionado para a ocorrência sem saber que Alice era uma das vítimas.

"Estava a caminho do local do acidente, mas como tinha outras ambulâncias mais próximas, elas atenderam primeiro. Eu estava trabalhando há 1h30 de distância de onde aconteceu o acidente" Celso Ruela Albino - Enfermeiro e pai de Alice

Demorou até o pai ter notícias da filha e conseguir fazer com que ela fosse transferida para um hospital de referência no tratamento.

"Eu fiquei sabendo depois que ela chegou no hospital de Montanha. Quando ela deu entrada no hospital, um colega meu me ligou falando que era a minha filha, aí a preocupação aumentou", disse.

Your browser does not support the audio element. Enfermeiro quase atendeu a própria filha atacada por abelhas após acidente no ES

Recuperação de Alice

Após o susto, o pai, ao lado da mãe de Alice, a personal Renata Soares dos Santos, aguardam ansiosamente pela melhora da filha. Eles estão se revezando para ficar no hospital com a menina e tiraram uma foto (abaixo) na manhã desta quinta-feira (15) para mostrar que Alice está se recuperando bem.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Maternidade São José, em Colatina , onde a menina está internada, Alice apresentou melhora nas lesões da pele e deve se recuperar totalmente nas próximas semanas.

Alice deve se recuperar totalmente nas próximas semanas, segundo boletim divulgado pelo hospital onde a menina está internada em Colatina Crédito: Acervo pessoal

"Ela continua sendo monitorada. Na sexta-feira (16) vai passar por novos exames, mas ela já saiu da sala vermelha, está andando, falando, passeando pelo hospital inteiro. Isso é um processo que leva alguns dias, mas a gente consegue ver o desenvolvimento, a melhora dela, apesar da gravidade por causa da quantidade de picadas", explicou Celso.

O enfermeiro comentou que agora os médicos estão focados em acompanhar a diminuição do processo inflamatório de Alice. Segundo Celso, o fato da filha não ser alérgica a picadas de abelha ajudou para que o caso não ficasse ainda mais grave.

"É o processo de desinchar. Ela tá conseguindo se alimentar, respirando ar ambiente. Como as picadas deram um efeito nefrotóxico, agredindo o rim devido às toxinas, então é necessário fazer um monitoramento do rim, para se precisar fazer alguma intervenção" Celso Ruela Albino - Enfermeiro e pai de Alice

Relembre o acidente

José Pereira Novais, de 77 anos, Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, morreram em um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Alice Soares Albino, de 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo e ficou ferida.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, José, que dirigia o veículo, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. O corpo dele foi encontrado fora do veículo e o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

No dia seguinte ao acidente, a Polícia Civil confirmou a morte de Paulo. Ele havia sido encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.

Paulo Soares Ribeiro (à esquerda) e José Pereira Novais (à direita) foram as vítimas do acidente em Montanha Crédito: Acervo pessoal

Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, Alice e o bisavô também foram atacados por um enxame. No local, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelos insetos. Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. De acordo com a corporação, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.

A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Maternidade São José, em Colatina.