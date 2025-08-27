Encontro internacional conecta jovens capixabas a tendências do mundo do trabalho

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:00
Nos dias 3 e 4 de setembro, Vitória será sede da 4ª edição do NAUFest, considerado um dos principais eventos de formação para jovens da América Latina. A proposta é conectar estudantes a tendências de inovação, empreendedorismo e futuro do trabalho, com uma programação que mistura oficinas práticas, palestras e experiências imersivas.
O evento, gratuito, será realizado no auditório da Petrobras, em Vitória, e é promovido pela Junior Achievement Américas (JAA), organização internacional com atuação no apoio a jovens em início de carreira. Entre os temas abordados estão inteligência artificial, economia criativa, sustentabilidade e autonomia profissional.
A programação reúne nomes do cenário local e nacional, como a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, Lucas Fonseca (LFGroup), Leonardo Carraretto (WYS Educação) e Wander Miranda (Enjoy Educação).
“Os jovens que participarem do NAUFest podem esperar um conteúdo voltado para despertar atitudes práticas de inovação, mostrando que qualquer pessoa pode ser protagonista de mudanças, esteja ou não na área de inovação”, antecipa Patrícia Lino.
A diretora-executiva da JA Espírito Santo, Marcella Rossetto Amorim, destaca a importância de sediar o evento. “Receber o NAUFest em nossa cidade é uma oportunidade para mostrar o potencial dos nossos jovens e conectá-los a um ecossistema internacional de transformação. É um espaço que os inspira a sonhar grande e, principalmente, a realizar esses sonhos”, afirma Marcella Rossetto Amorim, diretora-executiva da JAES.
Local: Auditório da Petrobras, Vitória – ES
Data: 3 e 4 de setembro
Público-alvo: jovens interessados em inovação, empreendedorismo e mercado de trabalho
Inscrições gratuitas: naufest.com
