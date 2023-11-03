Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino superior

Enade: 8 faculdades do ES têm nota máxima na avaliação; confira

Entre as 40 instituições avaliadas no Espírito Santo, apenas uma recebeu a menor nota; cinco cursos da Ufes estão entre os mais bem avaliados
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

03 nov 2023 às 17:04

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 17:04

Prova de concurso público
O Enade avalia o desempenho de alunos do ensino superior Crédito: Freepik
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (31), os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), cujo foco é avaliar a qualidade do ensino superior. Entre os melhores resultados, oito instituições do Espírito Santo receberam nota cinco — a mais alta — em cursos avaliados. 
Os resultados são referentes às avaliações feitas em 2022 por estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 
Entre as 40 instituições de ensino do Espírito Santo avaliadas, a Ufes teve cinco cursos com a nota mais alta, uma faculdade recebeu a nota um — a menor do exame — e seis estão sem o conceito Enade. Confira os resultados.
Enade 8 faculdades do ES têm nota máxima na avaliação; confira

Veja Também

Sedu e Ifes vão oferecer 588 vagas em cursos técnicos gratuitos

Carro cai de caminhão-cegonha na Praia do Suá, em Vitória; veja vídeo

Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

IFES UFES Enade Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta após ser atacada pelo próprio pitbull em casa no MA
Imagem de destaque
Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro
Imagem de destaque
Santa Teresinha: como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados