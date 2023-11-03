O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (31), os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), cujo foco é avaliar a qualidade do ensino superior. Entre os melhores resultados, oito instituições do Espírito Santo receberam nota cinco — a mais alta — em cursos avaliados.
Os resultados são referentes às avaliações feitas em 2022 por estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.
Entre as 40 instituições de ensino do Espírito Santo avaliadas, a Ufes teve cinco cursos com a nota mais alta, uma faculdade recebeu a nota um — a menor do exame — e seis estão sem o conceito Enade. Confira os resultados.
Enade 8 faculdades do ES têm nota máxima na avaliação; confira