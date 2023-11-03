Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parceria

Sedu e Ifes vão oferecer 588 vagas em cursos técnicos gratuitos

As vagas são destinadas aos alunos de ensino médio da rede pública estadual e estarão disponíveis em 12 campi do instituto federal no Estado
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

03 nov 2023 às 16:13

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 16:13

IFES Campus Vitoria
Campus do Ifes em Vitória Crédito: Reprodução: Redes Sociais
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) firmou uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) para a oferta de vagas em cursos de Educação Profissional Técnica, simultâneos ao ensino médio, destinados aos alunos da rede pública estadual. Serão ofertadas 588 vagas em 10 campi do Ifes juntamente com 12 escolas estaduais, que serão polos na realização do processo seletivo e no acompanhamento da oferta dos cursos técnicos.
Os campi do Ifes estão presentes nos municípios de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Vila Velha e Vitória.
As vagas são destinadas a estudantes da 1ª e 2ª série do ensino médio ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública estadual de ensino.
Para Matheus Corassa, subgerente de Educação Profissional da Sedu, a parceria com o Ifes propiciará aos estudantes da rede estadual uma formação de excelência além da efetiva inserção no mercado de trabalho.
"Essa parceria contribui para a projeção do Espírito Santo como um dos 4 Estados que mais tem assegurado a oferta de educação profissional técnica nos últimos anos"
Matheus Corassa - Subgerente de Educação Profissional da Sedu
Sedu e Ifes vão oferecer 588 vagas em cursos técnicos gratuitos
Todos os detalhes da parceria serão publicados no edital do processo seletivo, a ser divulgado a partir da semana que vem, e estarão disponíveis no site https://selecaoaluno.es.gov.br

Veja os cursos ofertados

  • Aquicultura
  • Agroindústria 
  • Mecânica 
  • Administração 
  • Mineração 
  • Eletromecânica 
  • Informática para a internet
  • Edificações 
  • Manutenção e suporte em informática 
  • Eletrotécnica 
  • Automação 
  • Química 
  • Metalurgia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação IFES Sedu Ensino Médio Curso Técnico Profissionalizante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados