Campus do Ifes em Vitória Crédito: Reprodução: Redes Sociais

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) firmou uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) para a oferta de vagas em cursos de Educação Profissional Técnica, simultâneos ao ensino médio, destinados aos alunos da rede pública estadual. Serão ofertadas 588 vagas em 10 campi do Ifes juntamente com 12 escolas estaduais, que serão polos na realização do processo seletivo e no acompanhamento da oferta dos cursos técnicos.

Os campi do Ifes estão presentes nos municípios de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Vila Velha e Vitória.

As vagas são destinadas a estudantes da 1ª e 2ª série do ensino médio ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública estadual de ensino.

Para Matheus Corassa, subgerente de Educação Profissional da Sedu, a parceria com o Ifes propiciará aos estudantes da rede estadual uma formação de excelência além da efetiva inserção no mercado de trabalho.

"Essa parceria contribui para a projeção do Espírito Santo como um dos 4 Estados que mais tem assegurado a oferta de educação profissional técnica nos últimos anos" Matheus Corassa - Subgerente de Educação Profissional da Sedu

Your browser does not support the audio element. Sedu e Ifes vão oferecer 588 vagas em cursos técnicos gratuitos

Todos os detalhes da parceria serão publicados no edital do processo seletivo, a ser divulgado a partir da semana que vem, e estarão disponíveis no site https://selecaoaluno.es.gov.br

Veja os cursos ofertados