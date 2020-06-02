Em Baixo Guandu, sair do isolamento social vai dar processo criminal

Vista aérea de Baixo Guandu: administração municipal aumentou o rigor com quem deixa o isolamento social Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

Diante de uma série de denúncias de que moradores infectados pelo coronavírus estavam descumprindo o isolamento social obrigatório, a Prefeitura de Baixo Guandu e o Ministério Público passaram a notificar todas as pessoas que devem ficar em casa por 14 dias, por suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. Caso insistam em ir para as ruas, vão ser processadas criminalmente.

A secretária municipal da Saúde, Terezinha Bolzani, ressalta que a medida foi necessária porque, mesmo cientes de que deveriam adotar o isolamento para evitar a transmissão da doença, muitos moradores estavam desrespeitando a orientação. O município teve, nesta segunda-feira (1º), 89 casos confirmados, a maioria no Centro, e três mortes.

O protocolo, segundo Terezinha, é que, quando uma pessoa apresenta-se como caso suspeito ou positivo para a Covid-19, é designado o isolamento domiciliar. "Isso, por si só, deveria bastar para as pessoas ficarem em casa. Porém, temos percebido o descumprimento por parte de muitas delas. Então, para conter a cadeia de transmissão, decidimos por uma medida mais drástica, inclusive com essa notificação para cada um que está cumprindo isolamento".

Em parceria com o Ministério Público, Terezinha conta que foi iniciada a notificação e, se ainda houver descumprimento, as pessoas podem responder a processo criminal, com pena de prisão e multa previstos. "É um ato irresponsável que coloca a vida de outras pessoas em risco. Por isso, precisamos ser rigorosos", sustenta a secretária.