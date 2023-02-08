Edital para obra de mergulhão na Dante Michelini pode sair até julho

Dante Michelini x Norte Sul: estudos devem ser concluídos até o final de março e o edital para obras deve ser publicado no primeiro semestre deste ano.



Fernando Ferrari x Adalberto Simão Nader: estudos devem continuar até o próximo mês de junho.



Reta da Penha x Rio Branco: empresa ganhou mais tempo e tem até março deste ano para concluir os estudos, mas o projeto é visto como difícil e possivelmente inviável.