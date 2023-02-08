Edital para obra de mergulhão na Dante Michelini pode sair até julho

A Prefeitura de Vitória
pretende lançar o edital de licitação para a construção de um mergulhão no cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, ainda neste semestre. A expectativa da Secretaria Municipal de Obras é ter o projeto concluído e entregue no final de março.
A construção deve ser feita perto do antigo Hotel Canto do Sol e faz parte de um programa de melhoria no trânsito da Capital que contempla a construção de outras duas estruturas do tipo: uma no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Simão Nader, e outra no cruzamento da Reta da Penha com a Rio Branco – esta apontada como a mais complicada.
Segundo o secretário municipal de obras, Gustavo Perin, o projeto da Dante Michelini com a Norte Sul é o mais avançado. “Ali não tem uma área que tenha grande interferência. O antigo Hotel Canto do Sol está afastado. Há uma rede de gás, mas a concessionária está fazendo um projeto de realocação”, explicou.
A ideia é ter ligações diretas da Avenida Dante Michelini em direção ao bairro Jardim Camburi
e à cidade da Serra
pela Avenida Norte Sul. Além de uma ligação da Norte Sul sentido Porto de Tubarão, sem a necessidade de sinais de trânsito como ocorre atualmente.
A empresa responsável pelo projeto de construção do mergulhão no cruzamento das avenidas Reta da Penha e Rio Branco, em Vitória, pediu mais tempo para concluir os estudos
. Algumas dificuldades encontradas no solo e na estrutura do entorno podem encarecer a obra e até torná-la inviável.
“É um grande desafio aquele cruzamento, até pela geologia do lugar. É um desafio da engenharia fazer essa obra. Vou trabalhar com rebaixamento do lençol freático, estruturas de concreto, estacas... isso tem uma influência nas construções adjacentes”, declarou Gustavo Perin.
Sobre o mergulhão entre a Fernando Ferrari e a Simão Nader, os estudos de concepção existem, mas é necessário avançar em relação às soluções para a macrodrenagem e implicações com o sítio aeroportuário. Por causa disso, o secretário disse que pediu até junho para finalizar o projeto.