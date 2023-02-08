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Mobilidade

Edital para obra de mergulhão na Dante Michelini pode sair até julho

Estudos são os mais avançados em relação a outros dois do tipo previstos pela prefeitura; expectativa é que projeto seja concluído até março deste ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 fev 2023 às 11:38

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 11:38

Cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Marcelo Prest
Prefeitura de Vitória pretende lançar o edital de licitação para a construção de um mergulhão no cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, ainda neste semestre. A expectativa da Secretaria Municipal de Obras é ter o projeto concluído e entregue no final de março.
A construção deve ser feita perto do antigo Hotel Canto do Sol e faz parte de um programa de melhoria no trânsito da Capital que contempla a construção de outras duas estruturas do tipo: uma no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Simão Nader, e outra no cruzamento da Reta da Penha com a Rio Branco – esta apontada como a mais complicada.
Segundo o secretário municipal de obras, Gustavo Perin, o projeto da Dante Michelini com a Norte Sul é o mais avançado. “Ali não tem uma área que tenha grande interferência. O antigo Hotel Canto do Sol está afastado. Há uma rede de gás, mas a concessionária está fazendo um projeto de realocação”, explicou.
A ideia é ter ligações diretas da Avenida Dante Michelini em direção ao bairro Jardim Camburi e à cidade da Serra pela Avenida Norte Sul. Além de uma ligação da Norte Sul sentido Porto de Tubarão, sem a necessidade de sinais de trânsito como ocorre atualmente.
"Quando a gente optou (por mergulhões) era justamente para minimizar os impactos visuais e melhorar a mobilidade"
Gustavo Perin - Secretário de Obras de Vitória

Mergulhão entre Reta da Penha e Rio Branco 

A empresa responsável pelo projeto de construção do mergulhão no cruzamento das avenidas Reta da Penha e Rio Branco, em Vitória, pediu mais tempo para concluir os estudos. Algumas dificuldades encontradas no solo e na estrutura do entorno podem encarecer a obra e até torná-la inviável. 
“É um grande desafio aquele cruzamento, até pela geologia do lugar. É um desafio da engenharia fazer essa obra. Vou trabalhar com rebaixamento do lençol freático, estruturas de concreto, estacas... isso tem uma influência nas construções adjacentes”, declarou Gustavo Perin. 
Sobre o mergulhão entre a Fernando Ferrari e a Simão Nader, os estudos de concepção existem, mas é necessário avançar em relação às soluções para a macrodrenagem e implicações com o sítio aeroportuário. Por causa disso, o secretário disse que pediu até junho para finalizar o projeto.

Mergulhões em Vitória

Dante Michelini x Norte Sul: estudos devem ser concluídos até o final de março e o edital para obras deve ser publicado no primeiro semestre deste ano.

Fernando Ferrari x Adalberto Simão Nader: estudos devem continuar até o próximo mês de junho.

Reta da Penha x Rio Branco: empresa ganhou mais tempo e tem até março deste ano para concluir os estudos, mas o projeto é visto como difícil e possivelmente inviável. 

Resumo

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