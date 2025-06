Debate público

Drauzio Varella vem ao ES para falar sobre cuidado humano na política sobre drogas

Médico e escritor fará conferência de abertura da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, na quarta-feira (25), no Palácio Anchieta

Publicado em 23 de junho de 2025 às 17:23

Drauzio Varella falará da necessidade de abordagem mais humanizada na política sobre drogas Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

A quarta edição da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas (SEPD) acontece de quarta (25) a sexta-feira (27), em Vitória, com destaque para a presença do médico oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella. >

A conferência magna, ministrada por Drauzio, será realizada na quarta-feira, às 14h30, no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta. Ele abordará o tema “Cuidar, não punir: a importância do acolhimento e da empatia na política sobre drogas”, destacando a necessidade de uma abordagem mais humanizada e menos punitiva no cuidado de pessoas que enfrentam problemas com o uso de substâncias.>

Nos dois dias seguintes, o encontro será realizado no Auditório do Sebrae, também em Vitória, com mesas-redondas e apresentações. Serão discutidas práticas de cuidado e tratamento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas, ações de prevenção e resultados de pesquisas que traçam o diagnóstico situacional das políticas sobre drogas no Estado.>

Entre os nomes confirmados estão profissionais da saúde, pesquisadores, peritos e representantes de instituições como a Polícia Federal, Ministério da Justiça, universidades e organizações da sociedade civil.>

A Semana Estadual sobre Drogas é promovida pelo Governo do Espírito Santo e busca ampliar o debate público sobre políticas de cuidado, prevenção e inclusão, com base em evidências científicas e respeito aos direitos humanos. Veja a seguir a programação: >

Programação Quarta-feira (25) - Salão São Tiago, Palácio Anchieta, em Vitória 13h30: Apresentação Cultural - Orquestra Filarmônica de Caieiras 14h: Solenidade de Abertura - com a presença de autoridades do Estado, como o governador Renato Casagrande; 14h30: Conferência Magna - Dr. Drauzio Varella Quinta-feira (26) - Auditório do Sebrae, em Vitória 8h30: Recepção e café da manhã; 9h: Mesa-redonda - Boas Práticas em Prevenção ao uso de drogas - Ensino, pesquisa e extensão no projeto de apoio escolar em matemática para prevenção ao uso de drogas - Lauro Chagas e Sá;

- Centro de Prevenção Comunitária da Rede Abraço - Nínivy Matos Ferreira; 10h: Mesa-redonda - Diagnóstico situacional – Pesquisas no campo da política sobre drogas no Espírito Santo; - Levantamento do uso de drogas entre estudantes do Ensino Médio do Espírito Santo - Franciele Marabotti Costa Leite;

- Painel Pericial de Substâncias Psicoativas no Espírito Santo - Mariana Dadalto Peres;

11h30: Encerramento.

Sexta-feira (27) - Auditório do Sebrae, em Vitória 8h30: Recepção e café da manhã;

9h: mesa-redonda - Boas Práticas em cuidado e tratamento a pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas;

- Sons, movimentos e sentidos: intervenções terapêuticas no CAPSi Serra - Sabrina de Aquino Souza;

- Escrita Criativa com Mulheres - Maurenia Lopes Ferreira de Almeida;

10h: mesa-redonda - Novas Substâncias Psicoativas;

- Definição e identificação de Novas Substâncias Psicoativas - Monica Paulo de Souza;

- Panorama Nacional e o Sistema de Alerta Rápido - Bárbara Caballero de Andrade;

- Acolhimento e Cuidado em Rede - Maria Angélica de Castro Comis;

12h: Intervalo 13h30: Mesa-redonda - Boas Práticas em Reinserção Social;

- Ateliê de Costura Fazendo Arte e Rádio Liberando Sonhos - Gabriel Fitaroni Neves da Cunha;

- Projetos de Reinserção Social em um Serviço de Acolhimento Residencial Transitório - Sara Menezes;

14h30: Mesa-redonda - Possibilidades de usos terapêuticos da Cannabis;

- Sistema endocanabinoide e usos terapêuticos da Cannabis - Jackeline Barbosa;

- Aspectos Jurídicos do uso da Cannabis como recurso terapêutico - Emilio Nabas Figueiredo;

16h30 - Encerramento.



