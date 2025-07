Na Vila Rubim

Drama em Vitória: mulher dá à luz na rua e deixa hospital sem levar bebê

Parto aconteceu na calçada, na madrugada desta quinta-feira (3), e profissionais do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória foram até o local ajudar

Uma mulher deu à luz no meio da rua na Vila Rubim, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (3). Após o nascimento do bebê, testemunhas foram até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória e pediram ajuda. A equipe de plantão no pronto-socorro foi até lá e levou mãe e filho para a emergência. Acontece que, logo depois, a mulher foi embora da unidade hospitalar, deixando o recém-nascido no local.>