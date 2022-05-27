"Doutor Peludo": médico do ES é investigado por divulgar 'nudes' em consultório

Médico do ES é investigado pelo Conselho Regional de Medicina do DF Crédito: Reprodução/Twitter

Um médico de Vila Velha , que atualmente exerce a profissão em Brasília, é investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) por compartilhar imagens de cunho sexual dentro de um consultório em uma rede social. A informação é do Portal Metrópoles, divulgada na última sexta-feira (24). Ainda segundo portal, o médico filmava relações sexuais consentidas com supostos pacientes e divulgava em um perfil no Twitter

O perfil do médico no Twitter, por onde ele compartilhava o conteúdo sexual, já não está mais disponível. A página dele tinha cerca de 3,6 mil seguidores e apontava que o conteúdo era impróprio para menores de 18 anos.

Além disso, o médico, que não teve o nome divulgado oficialmente pelo CRM-DF, também afirmava que compartilhava conteúdos sobre saúde sexual, Prep (Profilaxia Pré-Exposição, coquetel de medicamentos que bloqueiam "caminhos" do vírus HIV dentro do organismo humano) e aventuras de um médico infectologista. O perfil ainda dizia "consultórios me dão um tesão da p***.

"Doutor Peludo", médico do ES compartilhava conteúdo sexual em rede social Crédito: Reprodução/Twitter

Segundo o portal G1 do Distrito Federal, o médico está em situação regular e tem inscrição no conselho da capital desde julho de 2019. Antes, o infectologista já atuou no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com informações do CRM. Em nota ao portal, o conselho afirmou que "o procedimento correrá em sigilo para verificar se há indícios de infração ética".

Demandado pela reportagem de A Gazeta, o CRM do Espírito Santo informou que o caso foi denunciado em Brasília, onde teria ocorrido e, portanto, é o conselho do Distrito Federal que vai abrir sindicância. Se houver indícios de falta ética, o órgão explicou que a sindicância será transformada em processo ético-profissional. O CRM do Estado também informou que, caso haja punição, ela é válida para todo o país.