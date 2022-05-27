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No Distrito Federal

"Doutor Peludo": médico do ES é investigado por divulgar 'nudes' em consultório

O profissional, que é de Vila Velha, é investigado pelo CRM do Distrito Federal, pois atua em Brasília, por conta de publicações de imagens de sexo dentro de uma clínica

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 10:46

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 mai 2022 às 10:46
Médico do ES está sendo investigado pelo CRM do DF
Médico do ES é investigado pelo Conselho Regional de Medicina do DF Crédito: Reprodução/Twitter
Um médico de Vila Velha, que atualmente exerce a profissão em Brasília, é investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) por compartilhar imagens de cunho sexual dentro de um consultório em uma rede social. A informação é do Portal Metrópoles, divulgada na última sexta-feira (24). Ainda segundo portal, o médico filmava relações sexuais consentidas com supostos pacientes e divulgava em um perfil no Twitter
O perfil do médico no Twitter, por onde ele compartilhava o conteúdo sexual, já não está mais disponível. A página dele tinha cerca de 3,6 mil seguidores e apontava que o conteúdo era impróprio para menores de 18 anos.
Além disso, o médico, que não teve o nome divulgado oficialmente pelo CRM-DF, também afirmava que compartilhava conteúdos sobre saúde sexual, Prep (Profilaxia Pré-Exposição, coquetel de medicamentos que bloqueiam "caminhos" do vírus HIV dentro do organismo humano) e aventuras de um médico infectologista. O perfil ainda dizia "consultórios me dão um tesão da p***.
"Doutor Peludo", médico do ES compartilhava conteúdo sexual em rede social Crédito: Reprodução/Twitter
Segundo o portal G1 do Distrito Federal, o médico está em situação regular e tem inscrição no conselho da capital desde julho de 2019. Antes, o infectologista já atuou no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com informações do CRM. Em nota ao portal, o conselho  afirmou que "o procedimento correrá em sigilo para verificar se há indícios de infração ética".
Demandado pela reportagem de A Gazeta, o CRM do Espírito Santo informou que  o caso foi denunciado em Brasília, onde teria ocorrido e, portanto, é o conselho do Distrito Federal que vai abrir sindicância. Se houver indícios de falta ética, o órgão explicou que a sindicância será transformada em processo ético-profissional. O CRM do Estado também informou que, caso haja punição, ela é válida para todo o país.
No Instagram, o perfil do médico ainda está ativo, mas ele compartilha apenas imagens do dia a dia dele, sem nenhum conteúdo sexual. A reportagem de A Gazeta tenta fazer contato com o profissional, mas ainda não obteve retorno.

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