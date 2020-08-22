Disputa por espaço em calçada coloca ciclistas e pedestres em risco

Calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória, oferece riscos para ciclistas e pedestres Crédito: Fernando Madeira

Em um trecho da calçada da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, tem ocorrido uma disputa diária por espaço que coloca em risco ciclistas e pedestres. Flagrantes registrados por nossa equipe de reportagem mostram os transtornos provocados e a insegurança.

Os registros foram feitos pelo fotógrafo Fernando Madeira no trecho da Calçada da Beira-Mar compreendido entre o Edifício Fábio Ruschi até a Sede do Saldanha da Gama, na altura do Forte São João.

Como não há ciclovia no local, a área é de compartilhamento entre ciclistas e pedestres, com preferência para o último, como indica a sinalização no local. Mas, no dia a dia, vale quem se impõe mais rápido.

No trecho há um ponto de ônibus usado por muitos idosos. Pelo local, também passam pessoas que praticam exercícios, como caminhadas, ou que seguem para o trabalho.

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Em alguns horários, a confusão aumenta, com ciclistas circulando em meio aos pedestres, desviando rapidamente deles, ou tentando forçar a ultrapassagem em outros ciclistas. Uma briga que conta com a participação até mesmo das bicicletas motorizadas.

No trecho onde há um ponto de ônibus, os passageiros caminham para acessar o coletivo, enquanto ciclistas passam correndo em frente ao ponto. Como a calçada fica ao lado de uma via de tráfego intenso, o risco de acidente é ainda maior.

Entregadores utilizam via para fazer o percurso das entregas Crédito: Fernando Madeira

Ciclistas e pedestres disputam um lugar na calçada Crédito: Fernando Madeira

SEM PLANOS

Segundo a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, não há projeto a curto prazo para a construção de ciclovia na região.

“Queremos finalizar 50 quilômetros de ciclovia. Mas, para aquele trecho não há projetos em estudo, ficou para o futuro. A prioridade foram os trechos que não contam com ciclovia, como a Avenida Leitão da Silva e a Avenida Vitória”, relatou.

Sobre a calçada da Beira-Mar, Ana Elisa explica que se trata de um espaço compartilhado. Em 2019, segundo a secretária, foram realizadas mais de 4 mil abordagens de educação de trânsito, que eram regulares, mas que foram suspensas desde o início deste ano em função da pandemia do novo coronavírus.

Ela destaca que o local possui sinalização horizontal e vertical e que as pessoas precisam se conscientizar para uma convivência harmoniosa. “O mesmo respeito que o ciclista quer em relação aos veículos, também tem que ter em relação ao pedestre”, pondera a secretária.

Em breve outra calçada compartilhada será viabilizada na região, a Calçada do Saldanha da Gama, na parte superior. Segundo a secretária, ela fará a ligação entre a ciclovia da Avenida Vitória com a calçada compartilhada da Avenida Beira-mar. “O que é preciso é as pessoas tenham mais educação. Um respeita o outro e vai dar tudo certo”, ressalta.

Placa indica que a preferência da via é do pedestre Crédito: Fernando Madeira

Ciclistas e pedestres circulam nos dois sentidos da calçada Crédito: Fernando Madeira

Em alguns pontos, pedestres precisam desviar das bicicletas Crédito: Fernando Madeira

Ciclistas e pedestres disputam espaço na calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Sinalização indica que a preferência da via é do pedestre Crédito: Fernando Madeira

Ciclistas passam pelo ponto de ônibus da calçada na Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Perigo entre ciclistas e pedestres na calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira