Diácono de Mimoso do Sul realiza sonho e monta árvore de Natal na paróquia

Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo de Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, se tornou realidade; ele e a esposa conseguiram decorar a igreja com o apoio da comunidade local

O diácono da Paróquia São José, em Mimoso do Sul, Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, há anos alimentava um sonho: erguer uma bela árvore de Natal na frente da igreja, que fica no Centro da cidade. Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo se tornou realidade.