Diácono de Mimoso do Sul realiza sonho e monta árvore de Natal na paróquia

O diácono da Paróquia São José, em Mimoso do Sul, Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, há anos alimentava um sonho: erguer uma bela árvore de Natal na frente da igreja, que fica no Centro da cidade. Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo se tornou realidade.

“Tinha esse sonho há bastante tempo, mas nunca conseguia fazer. Esse ano conseguimos com o apoio de empresários, pessoas de outras religiões e da comunidade. Foi a primeira vez que fizemos uma árvore em 85 anos de paróquia”, conta com alegria Vitor Santiago.

A árvore tem ao todo sete metros – seis de uma base metálica e uma estrela na ponta, de cerca de um metro – rodeados de dezenas de lâmpadas. Para concluir a montagem foram dois dias e ela ficou pronta no início do mês.

Orgulhoso, Vitor Santiago Lacerda posa com orgulho ao lado da árvore de natal da igreja em Mimoso do Sul Crédito: Arquivo pessoal/ Beto Barbosa

O senhor Vitor Santiago conta que era agricultor e há seis anos mora na própria paróquia com esposa Maria de Fátima, que é zeladora local. Além de diácono, Santiago também é zelador da capela mortuária.