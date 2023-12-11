AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Feliz da vida

Diácono de Mimoso do Sul realiza sonho e monta árvore de Natal na paróquia

Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo de Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, se tornou realidade; ele e a esposa conseguiram decorar a igreja com o apoio da comunidade local

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 14:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 dez 2023 às 14:59
O diácono da Paróquia São José, em Mimoso do Sul, Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, há anos alimentava um sonho: erguer uma bela árvore de Natal na frente da igreja, que fica no Centro da cidade. Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo se tornou realidade.
“Tinha esse sonho há bastante tempo, mas nunca conseguia fazer. Esse ano conseguimos com o apoio de empresários, pessoas de outras religiões e da comunidade. Foi a primeira vez que fizemos uma árvore em 85 anos de paróquia”, conta com alegria Vitor Santiago.
A árvore tem ao todo sete metros – seis de uma base metálica e uma estrela na ponta, de cerca de um metro – rodeados de dezenas de lâmpadas. Para concluir a montagem foram dois dias e ela ficou pronta no início do mês.
Morador de Mimoso do Sul realiza sonho de ter árvore de Natal na paróquia
Orgulhoso,  Vitor Santiago Lacerda posa com orgulho ao lado da árvore de natal da igreja em Mimoso do Sul Crédito: Arquivo pessoal/ Beto Barbosa
O senhor Vitor Santiago conta que era agricultor e há seis anos mora na própria paróquia com esposa Maria de Fátima, que é zeladora local. Além de diácono, Santiago também é zelador da capela mortuária.
“Isso tem dado bastante alegria e para mim, um sonho realizado, pois dá outra vida à comunidade e a nossa vida. As pessoas veem, tiram fotos a noite e fico feliz de trazer essa alegria para as pessoas”, contou Vitor Santiago.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Natal Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados