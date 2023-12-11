Diácono de Mimoso do Sul realiza sonho e monta árvore de Natal na paróquia

O diácono da Paróquia São José, em Mimoso do Sul, Vitor Santiago Lacerda, de 62 anos, há anos alimentava um sonho: erguer uma bela árvore de Natal na frente da igreja, que fica no Centro da cidade. Neste ano, com o apoio da comunidade o desejo se tornou realidade.
“Tinha esse sonho há bastante tempo, mas nunca conseguia fazer. Esse ano conseguimos com o apoio de empresários, pessoas de outras religiões e da comunidade. Foi a primeira vez que fizemos uma árvore em 85 anos de paróquia”, conta com alegria Vitor Santiago.
A árvore tem ao todo sete metros – seis de uma base metálica e uma estrela na ponta, de cerca de um metro – rodeados de dezenas de lâmpadas. Para concluir a montagem foram dois dias e ela ficou pronta no início do mês.
O senhor Vitor Santiago conta que era agricultor e há seis anos mora na própria paróquia com esposa Maria de Fátima, que é zeladora local. Além de diácono, Santiago também é zelador da capela mortuária.
“Isso tem dado bastante alegria e para mim, um sonho realizado, pois dá outra vida à comunidade e a nossa vida. As pessoas veem, tiram fotos a noite e fico feliz de trazer essa alegria para as pessoas”, contou Vitor Santiago.