Dia de São Pedro: moradores lembram histórias com o padroeiro de Cachoeiro

Todo cachoeirense sabe: 29 de junho é dia de São Pedro, padroeiro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Na data, que já ficou marcada como um dos principais feriados da cidade, moradores contam histórias com o santo, que fez e ainda faz parte da vida de muitos devotos no Sul do Estado.

"Fui batizada, crismada, fiz 1ª Eucaristia, me casei aqui [Catedral de São Pedro]. Já tive um câncer, já tive embolia pulmonar. Nessas épocas assim, eu pedia muita intercessão de São Pedro e ele sempre me ajudou" Maria Vieira Noé - Comerciante, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Aos 94 anos, a artesã Ruth Costa Romaneli também tem muitas histórias com o primeiro Papa da Igreja Católica, a quem chama carinhosamente de Pedrinho. Devota ativa, ela diz que já até viu o santo acenar para ela. “Contei pro padre e ele disse: ‘Você está doida. Já viu santo de gesso piscar o olho? Eu falei: mas piscou, padre”, brinca a aposentada, dando risadas.

A artesã Ruth Costa Romaneli é uma das devotas de São Pedro em Cachoeiro. Crédito: Luiz Gonçalves

É a imponente Catedral de São Pedro que abriga a imagem a qual dona Ruth se refere, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A relação da cidade com o santo veio antes mesmo da localidade ser reconhecida como município, explica o padre Bruno Sá Rangel.

“Era comum e costume daquela época. Se dedicava aquela povoação ao santo do dia em que se celebrava. Como Cachoeiro foi fundada em 29 de junho de 1812 - quando se inicia o processo de povoamento, de colonização da cidade - foi escolhido São pedro para ser o padroeiro”, conta o padre.

O padroeiro de Cachoeiro é celebrado sempre no dia 29 de junho, uma das datas mais importantes para a cidade. Crédito: Luiz Gonçalves

Os vitrais da catedral contam várias histórias da trajetória de vida desse, que é um dos santos mais populares da Igreja Católica, retratando, inclusive, o momento em que Jesus o escolhe para ser um dos fundadores da Igreja. “Sempre que Jesus perguntava ou dizia alguma coisa, ou tinha alguma atitude, São Pedro era sempre o primeiro a reagir. Jesus reconheceu isso: a sua pureza, a sua reta intenção e a sua sinceridade, e é por isso que Jesus o escolhe e dá a ele o nome de Pedro, que significa 'pedra'. Jesus diz: sobre essa pedra vou edificar a minha igreja”, explica Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo Diocesano de Cachoeiro

Presente na história de tantos devotos, o apóstolo Pedro representa não só uma figura bíblica, mas a força e humanidade presentes em todo cachoeirense. “Unido a ele, à sua fé, nós conseguimos também realizar e perceber essa ação de Deus em nossa vida”, conclui o padre Bruno.