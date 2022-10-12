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Histórias de fé

Devotos do ES contam milagres recebidos de Nossa Senhora Aparecida

De emprego para o sobrinho à gestação do filho: fiéis atribuem milagres à Padroeira do Brasil, celebrada nesta quarta-feira (12)

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 11:37

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

12 out 2022 às 11:37
Devotos de Nossa Senhora Aparecida espalham imagens da Santa para professarem sua fé. Em Solon Borges
Devotos espalham imagens de Nossa Senhora Aparecida para professarem sua fé, em Solon Borges, Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro
O dia 12 de outubro marca a celebração em homenagem à santa cuja imagem “apareceu” no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717. De lá para cá, a devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu a ponto de levar a Virgem Maria a ser proclamada "Padroeira do Brasil", em 1930. Tantos anos depois, milhares de brasileiros hoje rogam suas preces à santa, a quem dedicam toda a fé e pedidos de milagres em todo o país, inclusive no Espírito Santo.
Quem já recorreu à padroeira e teve os pedidos atendidos foram Lady, Rosemary. A costureira e a vendedora de água de coco não se conhecem, mas compartilham "bênçãos" que receberam de Nossa Senhora Aparecida.
"Foi com Nossa Senhora Aparecida que eu consegui a graça para o meu filho, que não escutava"
Lady Cavalieri - Aposentada e costureira
Lady Cavalieri tem 82 anos e pediu à Nossa Senhora que intercedesse pelo filho Elcio quando ainda era bebê. Ela disse ter percebido que ele não escutava porque não respondia bem aos estímulos de voz da mãe.
A costureira diz ter apelado à santa para que Elcio escutasse e falasse bem para ter uma vida normal como os outros filhos. Para que o pedido fosse atendido, prometeu levá-lo ao Santuário, em Aparecida, no interior de São Paulo — o que só conseguiu fazer quando ele tinha 25 anos.
Hoje, Elcio tem 57 anos e é serralheiro. Usa aparelho auditivo e teve que ter acompanhamento para desenvolver a fala quando era pequeno, mas se comunica bem. Ele, a mãe e o restante da família atribuem o milagre à santa de pele negra e manto azul.
Lady e Elcio continuam frequentando novena e celebrações à Santa para professarem a fé
Lady e Elcio continuam frequentando novena e celebrações a Nossa Senhora Aparecida para professarem a fé Crédito: Beatriz Heleodoro
"Pedi muito a Nossa Senhora para que intercedesse e eu ficasse grávida"
Rosemary Ferreira - Autonôma
Rosemary Ferreira, de 59 anos, trabalha vendendo água de coco na praia de Camburi há 18 anos. Antes de vir para Vitória, morava em São Paulo e tinha o desejo de ser mãe pela segunda vez. Porém, aos 35 anos, por causa de um cisto no ovário e uma menopausa precoce, não conseguia engravidar.
Rosemary decidiu, então, pedir intercessão a Nossa Senhora. Pouco tempo depois, ela conseguiu ficar grávida. A gestação, porém, foi de risco. Mesmo assim, a fé acompanhou a vendedora durante oito meses. Quando o filho nasceu sem conseguir respirar, num parto com complicações, recorreu de novo à padroeira.
"Pedia a ela que meu filho respirasse e ficasse bem, que eu colocaria o nome de Aparecido nele", conta Rosemary. Em 24 horas, ela e Newton Aparecido saíram do hospital. Também para agradecer, prometeu levar o filho ao Santuário em Aparecida, quando ele completasse um ano de idade.
Hoje, ao lado do filho de 20 anos, Rosemary diz que a gravidez foi
Ao lado do filho Newton Aparecido, de 24 anos, Rosemary diz que a gravidez foi "obra de Deus e Nossa Senhora Aparecida" Crédito: Beatriz Heleodoro
Agora aos 24 anos, Newton diz gostar do nome e entender o significado para a mãe. "Nunca estranhei. Sempre ouvi muita brincadeira do tipo 'é você que estava sumido?' ou 'apareceu'. Mas isso nunca me incomodou, sempre gostei. Desde cedo, sempre entendi o significado do nome. Acho que é um orgulho", afirma.
"Tudo eu peço a Nossa Senhora Aparecida"
Maria Aparecida Costa - Aposentada
Outra pessoa que tem devoção à  Padroeira do Brasil é Maria Aparecida Costa, de 65 anos. Recebeu o nome da santa por causa da mãe, que também é devota, mas afirma que o amor que sente vai para além do registro de batismo. Mesmo não tendo nenhum milagre grandioso em sua história, ela  diz sentir a ação de Nossa Senhora Aparecida no seu dia a dia.
A mais recente foi na manhã da última segunda-feira (10), quando o sobrinho, para quem pedia um emprego, foi contratado de carteira assinada. "Para quem acredita, como sempre acreditei, foi uma resposta às minhas orações", destaca.
Maria Aparecida hoje é catequista e recorre diariamente à Santa
Maria Aparecida hoje é catequista e recorre diariamente à santa Crédito: Beatriz Heleodoro
Da mesma forma que Lady, Rosemary e Maria Aparecida, muitos fiéis continuam professando o amor a Nossa Senhora levando-a em acessórios, amuletos, máscaras de pano ou mesmo no coração — sem qualquer imagem física. Seja pedindo ou apenas agradecendo, é a fé nos milagres, dos mais simples aos mais grandiosos, que faz os devotos se dedicarem no amor à padroeira. 
Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Weber Caldas.

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