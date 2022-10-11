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Diversão e proteção

Dia das Crianças terá vacinação contra Covid-19 e meningite em Vitória

Vacinação não é exclusiva para crianças, mas ideia é aproveitar a data para completar o esquema vacinal. Aplicações das doses vão ocorrer no Parque Moscoso e na Praça da Ciência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 09:50

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 09:50

Esta quarta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e quando também e celebrado o Dia das Crianças, terá mais do que diversão para os pequenos. A Prefeitura de Vitória anunciou que a programação para a criançada contará com brincadeiras, apresentações musicais e também vacinação contra Covid-19, influenza, meningite e outras doenças. O esquema especial funcionará a partir das 8h em diferentes locais.
Vacina Covid
Esquema especial contará com vacinação de crianças no feriado Crédito: Pixabay
A vacinação não é exclusiva para as crianças, mas a ideia é aproveitar a festa para completar o esquema vacinal. A imunização ocorrerá, de forma especial, no Parque Moscoso e na Praça da Ciência.
Vacinas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde:
  • Covid-19
  • Influenza
  • Poliomielite
  • Meningite C
  • Meningo ACWY
  • HPV
  • Multivacinação
Além dos postos de vacinação nos eventos, as Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Maruípe, Conquista e Santo Antônio estarão abertas e prontas para receberem as famílias para imunização completa. A vacinação será no Parque Moscoso, das 8h às 15h; na Praça da Ciência, das 8h às 12h; e nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Maruípe, Conquista e Santo Antônio, também das 8h às 15h.
As vacinas estão disponíveis para os seguintes públicos:
  • Influenza: Pessoas com seis meses ou mais.
  • Meningite C: Trabalhadores da Saúde
  • Multivacinação: Crianças e adolescentes menores de 15 anos
  • Meningo ACWY: Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos (que não foram vacinados a partir dos 10 anos).
  • HPV: Meninos e Meninas de 9 anos a menores de 15 anos
  • Covid-19: Primeira e segunda doses para pessoas com 3 anos ou mais; terceira dose para pessoas acima de 12 anos; quarta dose para pessoas acima de 18 anos, que tomaram a D3 há 4 meses; quarta dose para pessoas acima de 60 anos, que tomaram a terceira há 3 meses.

ALÉM DA VACINAÇÃO, FESTA E DIVERSÃO EM VITÓRIA

No Parque Moscoso, o dia começa com apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e palestra da ONG Anjos na Estrada. Às 9h30, a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque. Das 10h às 12h, os estudantes da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) farão apresentações culturais de dança, teatro e música. O encerramento da programação fica por conta da Banda da Guarda Municipal de Vitória.
Na Praça da Ciência, as comemorações contam com brincadeiras na quadra e apresentações da banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Abreu e da Emef João Bandeira. Também haverá o tradicional parabéns em homenagem aos 23 anos da praça. O encerramento será às 12h.
Durante toda a manhã, as crianças poderão desfrutar de brinquedos especiais como o tobogã, castelão, pula-pula, pinturas de rosto e muitas delícias como pipoca e algodão-doce.

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