Dia das Crianças terá vacinação contra Covid-19 e meningite em Vitória

Esta quarta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e quando também e celebrado o Dia das Crianças, terá mais do que diversão para os pequenos. A Prefeitura de Vitória anunciou que a programação para a criançada contará com brincadeiras, apresentações musicais e também vacinação contra Covid-19, influenza, meningite e outras doenças. O esquema especial funcionará a partir das 8h em diferentes locais.

Esquema especial contará com vacinação de crianças no feriado Crédito: Pixabay

A vacinação não é exclusiva para as crianças, mas a ideia é aproveitar a festa para completar o esquema vacinal. A imunização ocorrerá, de forma especial, no Parque Moscoso e na Praça da Ciência.

Vacinas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde:

Covid-19



Influenza



Poliomielite



Meningite C



Meningo ACWY



HPV



Multivacinação



Além dos postos de vacinação nos eventos, as Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Maruípe, Conquista e Santo Antônio estarão abertas e prontas para receberem as famílias para imunização completa. A vacinação será no Parque Moscoso, das 8h às 15h; na Praça da Ciência, das 8h às 12h; e nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Maruípe, Conquista e Santo Antônio, também das 8h às 15h.

As vacinas estão disponíveis para os seguintes públicos:

Influenza: Pessoas com seis meses ou mais.



Meningite C: Trabalhadores da Saúde



Multivacinação: Crianças e adolescentes menores de 15 anos



Meningo ACWY: Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos (que não foram vacinados a partir dos 10 anos).



HPV: Meninos e Meninas de 9 anos a menores de 15 anos



Covid-19: Primeira e segunda doses para pessoas com 3 anos ou mais; terceira dose para pessoas acima de 12 anos; quarta dose para pessoas acima de 18 anos, que tomaram a D3 há 4 meses; quarta dose para pessoas acima de 60 anos, que tomaram a terceira há 3 meses.



ALÉM DA VACINAÇÃO, FESTA E DIVERSÃO EM VITÓRIA

No Parque Moscoso, o dia começa com apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e palestra da ONG Anjos na Estrada. Às 9h30, a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque. Das 10h às 12h, os estudantes da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) farão apresentações culturais de dança, teatro e música. O encerramento da programação fica por conta da Banda da Guarda Municipal de Vitória.

Na Praça da Ciência, as comemorações contam com brincadeiras na quadra e apresentações da banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Abreu e da Emef João Bandeira. Também haverá o tradicional parabéns em homenagem aos 23 anos da praça. O encerramento será às 12h.