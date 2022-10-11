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Fora do habitat

Lobo-guará é flagrado andando em pasto em Muniz Freire; veja vídeo

Apesar de ser animal típico do cerrado, o lobo-guará vem sendo visto no Sul do Estado há cerca de oito anos; segundo especialistas, desmatamento é um dos motivos

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 11:03

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 out 2022 às 11:03
Um lobo-guará foi flagrado em um vídeo andando em meio ao pasto em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Douglas Almeida Caçador, o registro foi feito neste domingo (9), na região de Santo Antônio do Amorim.
O secretário explicou que a Região Sul do Estado não é o habitat natural do animal. “A adaptação dele pode demonstrar um desequilíbrio ambiental, causado por desmatamentos e mudanças climáticas”, disse.
O biólogo Helimar Rabelo afirma que o lobo-guará é um animal típico do cerrado, de campos abertos. Contudo, há cerca de oito anos, ele vem sido visto em municípios do Sul do Espírito Santo, como em Presidente Kennedy, Itapemirim e Alegre. Ele destaca que há uma explicação para isso.
"A região de cerrado mais próxima é em Minas Gerais, então ele (lobo-guará) vai entrar no nosso Estado achando que está no cerrado, pois desmataram tanto a mata que parece um cerrado, se assemelha um pouco, pois só tem pasto, campo"
Helimar Rabelo - Biólogo
Embora seja um animal alto e grande, o biólogo afirma que o lobo-guará não é um animal agressivo: ele é dócil e se alimenta de pequenos roedores, aves e frutas. “O pessoal não precisa ficar com medo, é manso e não oferece perigo”, esclarece.
A ocorrência não foi registrada na Polícia Ambiental, pois, segundo o secretário de Meio Ambiente de Muniz Freire, não houve nenhum incidente.

Lobo-guará é visto andando em pasto em Muniz Freire

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