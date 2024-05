Carteira de graça

Detran|ES divulga lista dos 3,5 mil selecionados no CNH Social 2024; confira

Matrículas estão abertas e devem ser feitas no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES)

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) publicou, nesta segunda-feira (6), os nomes dos 3.500 selecionados na 1ª fase do programa CNH Social 2024 no site www.detran.es.gov.br.

Os selecionados devem fazer a matrícula no site do Detran|ES até o dia 20 de maio, acessando a página do programa CNH Social e preenchendo os dados solicitados para dar início ao seu processo de habilitação.

Prazos

Após a matrícula on-line, o candidato terá 15 dias corridos para se dirigir presencialmente à autoescola indicada na sua matrícula e concluir a abertura do seu processo (Renach).

Na sequência, o candidato terá 30 dias para realização da biometria em uma unidade do Detran|ES e exames médicos e psicológicos na clínica credenciada. Os locais serão informados pela autoescola.

Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.

O candidato contemplado que não realizar a matrícula dentro do prazo pelo site do Detran|ES será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no CNH Social pelo período de três anos. Caso o selecionado realize a matrícula e não finalize o processo, ele ficará impedido de realizar nova inscrição no programa pelo período de cinco anos.

Conforme as regras do programa, é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações, como a lista de selecionados, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício. O Detran|ES não envia e-mail ou SMS para os selecionados.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, orientou os candidatos selecionados para que fiquem atentos aos prazos.

“Começou a fase de matrícula dos selecionados. É importante que todos fiquem atentos ao prazo de matrícula e aos prazos para realização de cada etapa do processo de Habilitação para não perderem o benefício. Aqueles que não foram selecionados ainda terão a oportunidade de estar na lista de suplentes. Então, aconselho que todos acompanhem o site e a redes sociais oficiais do Detran|ES e façam a sua parte para tirar a sua CNH Social”, disse.

A primeira fase do programa atraiu 76.265 interessados em obter gratuitamente a CNH, adicionar ou mudar de categoria com vistas a ampliar as oportunidades para a inserção ou melhoria no mercado de trabalho.

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Benefícios

O Detran|ES destaca que os candidatos selecionados no Programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação até a obtenção da CNH gratuitamente e não há a cobrança de qualquer valor dos beneficiários por parte das empresas credenciadas.

O beneficiário tem direito aos seguintes procedimentos: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); 20 Aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito).

Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

Nova oportunidade

Os candidatos que não forem selecionados nesta lista terão ainda uma nova oportunidade de serem contemplados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 8 de julho, a partir de 12h, também no site do Detran|ES.

A lista de suplentes tem o objetivo de oferecer as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação. Os contemplados devem se atentar aos prazos, de matrícula e das etapas do processo de Habilitação.

