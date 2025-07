Nova oportunidade

Detran ES divulga lista de suplentes na primeira fase do CNH Social 2025; confira

Os contemplados precisam se inscrever na aba CNH Social do Detran ES até o dia 17 de julho

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a lista com o nome dos 1.125 candidatos suplentes contemplados pela CNH Social 2025. A listagem saiu nesta segunda-feira (07) e é referente às pessoas que não haviam sido chamadas na primeira fase do programa, mas que, agora, podem garantir a carteira de habilitação de forma gratuita. Clique aqui para conferir quem são os futuros motoristas. >