Novidade

Detran-ES agora aceita assinatura digital em transferência de veículos; entenda

Facilidade está disponível para proprietários e futuros proprietários de veículos com documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021

Novos processos de transferência de veículos no Espírito Santo vão dispensar a necessidade de fazer o reconhecimento de firma em cartório. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) passou a aceitar assinaturas digitais para o procedimento. >

Para consolidar a venda é importante que, após as assinaturas, o novo proprietário realize a vistoria em uma Empresa de Vistoria Veicular (ECV) e, posteriormente, agende atendimento em uma das unidades do Detran|ES para realizar a transferência do veículo ou se utilize dos serviços de um despachante.>

2 - Via sistema homologado junto ao Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD) - as assinaturas passarão por uma verificação que inclui a leitura de QR Code, validação biométrica e georreferenciamento, adicionando camadas de segurança à transação.>

“Nosso objetivo é garantir clareza e segurança em todas as etapas da transferência digital de veículos, oferecendo soluções modernas e céleres para o cidadão capixaba. Por isso é importante destacar que ambas as possibilidades de assinaturas garantem segurança jurídica e confiabilidade no processo de transferência eletrônica de veículos”, destaca o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.>