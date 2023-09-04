Desfile de 7 de Setembro em Vitória terá rapel; veja como fica o trânsito

O evento será realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como "Beira-Mar" Crédito: André Falcão/ TV Gazeta

Vitória vai receber, pelo segundo ano consecutivo, o desfile cívico-militar em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil. O evento será realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como "Beira-Mar". Entre as novidades, vai ter apresentação de rapel e a presença de mais de 40 fuzileiros navais pela primeira vez.

O rapel será apresentação pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar. Também haverá as tradicionais apresentações de embarcações do Corpo de Bombeiros Militar, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e da Marinha.

Outra novidade no desfile deste ano é a presença, pela primeira vez, dos militares do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), força integrante da Marinha do Brasil, que fará parte do desfile cívico-militar no Espírito Santo. Serão mais de 40 fuzileiros, entre oficiais e praças, que participarão da celebração.

O evento está previsto para começar às 8h do dia 7, com a inspeção do Grupamento de Desfile Militar e Segurança Pública. Já o desfile deverá ser iniciado às 9h.

O público poderá acompanhar as apresentações das arquibancadas instaladas ao longo da Avenida Beira-Mar. O secretário-chefe da Casa Militar, coronel da PM Jocarly Martins de Aguiar Junior, disse que a intenção é fazer as pessoas se emocionarem com o desfile este ano.

"O Sete de Setembro é um momento de festa para o País e aqui no Espírito Santo tentamos inovar todos os anos para que o público possa se divertir e se emocionar" Jocarly Martins de Aguiar Junior - Secretário-chefe da Casa Militar

Para a montagem da estrutura, algumas interdições serão realizadas em Vitória.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), as interdições começam a partir das 5h deste domingo (3) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), sentido Camburi, entre o Porto de Vitória e as proximidades do Estacionamento do Ministério da Economia.

O trânsito será desviado para a Avenida Governador Bley, Av. Princesa Isabel e Av. Vitória e demais vias adjacentes.

Nos demais dias, os horários das interdições para a montagem das estruturas são:

22h de segunda-feira (4) até às 5h de terça-feira (5)

22h de terça-feira (5) até às 5h de quarta-feira (6)

20h de quarta-feira (6) até às 5h de quinta-feira (7)

Já na quinta-feira (7), data em que o desfile é realizado, haverá interdição total da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes das 5h às 12h, no trecho entre o Porto de Vitória (Centro) até as proximidades da Receita Federal (Ilha de Santa Maria).

Ainda de acordo com a pasta, o sentido Camburi será interditado até a Prefeitura Municipal de Vitória, localizada em Bento Ferreira.

O evento será realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como "Beira-Mar" Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

As vias alternativas são:

Sentido Centro: o trânsito será desviado pela rua Dom Bosco, avenida Vitória, rua Henrique Novaes e Avenida Jerônimo Monteiro.

o trânsito será desviado pela rua Dom Bosco, avenida Vitória, rua Henrique Novaes e Avenida Jerônimo Monteiro. Sentido Camburi: avenida Jerônimo Monteiro e as avenidas Governador Bley e Princesa Isabel.

Para a área do palco, será feita interdição parcial da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Bento Ferreira.

Para a desmontagem das estruturas, haverá interdição ainda no dia 7 de setembro, das 12h às 22h, do acesso è avenida Princesa Isabel, Centro, sentido Cariacica, na Grande Vitória.

Desfile Cívico-Militar do Dia da Independência 2023

Data: 07/09/2023 (quinta-feira)

07/09/2023 (quinta-feira) Horário: 8h

8h Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), bairro Centro, em Vitória