De flor a arbusto: feira tem mais de 150 espécies de plantas em Cachoeiro

Mais de 150 espécies de plantas que vieram de Holambra, cidade do interior de São Paulo , estão em exposição na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Além de decorar um ambiente ou presentear alguém, quem levar plantinhas para casa ajudará na compra de cadeiras de rodas para quem precisa – 20% do valor arrecadado terá essa finalidade.

De flores, de vários tipos e cores, a arbustos e plantas carnívoras. Opções não faltam, e Marcela Ribeiro aproveitou. “Fiquei doida querendo levar tudo, mas não posso. Vou levar para o trabalho, levar para casa, enfeitar o quarto, uma maravilha. Traz uma paz a planta”, comentou a estudante.

Quem aproveitou a oportunidade foi o auxiliar de limpeza Rildo Batista. Ele esteve na feira em busca de uma espécie de folhagem que já teve, mas não vingou. “Achei essa planta, a lanterna chinesa, e estou levando para ficar na minha varanda”, disse, contente, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Os preços das plantas em exposição são variados, com opções de R$ 3,50 a R$ 275, por exemplo, para quem curte as vistosas orquídeas.

Feira de Holambra reúne mais de 150 espécies Crédito: Luiz Gonçalves

A feira fica na Praça Jerônimo Monteiro e funciona até o próximo domingo, dia 13 de agosto, das 9h às 20h. Um total de 20% do valor do que for vendido será revertido em um gesto de solidariedade. “É o nosso foco principal que é a compra de cadeiras de roda para a população carente Cachoeiro”, afirmou Celso Altoé, presidente do Lions Club de Cachoeiro.