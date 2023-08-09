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De flor a arbusto: feira tem mais de 150 espécies de plantas em Cachoeiro

Plantas vieram de Holambra (SP) e ficam expostas em evento na Praça Jerônimo Monteiro até domingo (13), das 9h às 20h; 20% do valor do que for vendido será usado na compra de cadeiras de rodas
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

09 ago 2023 às 14:13

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 14:13

Mais de 150 espécies de plantas que vieram de Holambra, cidade do interior de São Paulo, estão em exposição na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Além de decorar um ambiente ou presentear alguém, quem levar plantinhas para casa ajudará na compra de cadeiras de rodas para quem precisa – 20% do valor arrecadado terá essa finalidade.
De flores, de vários tipos e cores, a arbustos e plantas carnívoras. Opções não faltam, e Marcela Ribeiro aproveitou. “Fiquei doida querendo levar tudo, mas não posso. Vou levar para o trabalho, levar para casa, enfeitar o quarto, uma maravilha. Traz uma paz a planta”, comentou a estudante.
Quem aproveitou a oportunidade foi o auxiliar de limpeza Rildo Batista. Ele esteve na feira em busca de uma espécie de folhagem que já teve, mas não vingou. “Achei essa planta, a lanterna chinesa, e estou levando para ficar na minha varanda”, disse, contente, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
Os preços das plantas em exposição são variados, com opções de R$ 3,50 a R$ 275, por exemplo, para quem curte as vistosas orquídeas.
Feira de Holambra reúne mais de 150 espécies
Feira de Holambra reúne mais de 150 espécies Crédito: Luiz Gonçalves
A feira fica na Praça Jerônimo Monteiro e funciona até o próximo domingo, dia 13 de agosto, das 9h às 20h. Um total de 20% do valor do que for vendido será revertido em um gesto de solidariedade. “É o nosso foco principal que é a compra de cadeiras de roda para a população carente Cachoeiro”, afirmou Celso Altoé, presidente do Lions Club de Cachoeiro.
A dona Luzia aprovou a ideia. “É o melhor né, porque a planta você compra em qual lugar, mas ajudar o próximo não é qualquer lugar não”, disse à reportagem.

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