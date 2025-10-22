Inclusão digital

Curso gratuito dá dicas para idosos não caírem em golpes virtuais

Voltadas a quem tem a partir de 60 anos, oficinas vão abordar temas como cuidados básicos na internet e no celular; saiba como se inscrever na primeira turma, que terá 20 vagas

Samara Ramos

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:43

Primeira oficina sobre ferramentas digitais terá início na próxima terça-feira (28) Crédito: Reprodução

A cada dia, criminosos criam novos golpes virtuais para tentar tirar dinheiro das vítimas. Para se proteger é preciso ficar ligado e conhecer as artimanhas usadas pelos golpistas para enganar os usuários de redes sociais e aplicativos de mensagem. Quem tem mais de 60 anos e quer ficar por dentro desses cuidados pode participar de oficinas gratuitas que vão ensinar a lidar com as ferramentas digitais no celular e na internet.

Os cursos fazem parte do projeto “60+ Conectados/Clique Seguro – Proteja seus direitos”, lançado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) da Prefeitura de Vitória. A iniciativa contará, ao todo, com 140 vagas e oferecerá sete oficinas gratuitas ao longo dos próximos 12 meses. As atividades da primeira turma começam na próxima terça-feira (28).

As inscrições para a primeira etapa das oficinas já estão abertas e podem ser feitas pelo site VixCursos. Serão ofertadas 20 vagas por turma. O primeiro encontro, com o tema “Inclusão Digital para Idosos”, acontecerá de 28 a 30 de outubro, na Casa do Cidadão, em Maruípe. Todas as oficinas terão três dias consecutivos de aulas presenciais, com duração de duas horas por dia.

Para realizar a inscrição, é necessário que o interessado tenha idade mínima de 60 anos e saiba ler e escrever. Os documentos obrigatórios são: documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS); CPF; e comprovante de residência atualizado (contas de água, luz, telefone) ou autodeclaração.

O projeto tem como objetivo capacitar idosos para o reconhecimento e a prevenção de golpes virtuais. A formação será realizada por meio de um Termo de Cooperação Técnica com o Senai-ES e abordará temas como cuidados básicos na internet e no celular, identificação de situações de risco, manuseio de dispositivos e navegação segura.

Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, o projeto é fundamental para auxiliar os idosos a lidar com as transformações do mundo digital.

“Estamos criando esse projeto em parceria com instituições importantes, para que eles aprendam, de forma prática e acessível, a se proteger e a usar as ferramentas digitais com mais confiança e segurança. O projeto oportuniza às pessoas acima de 60 anos a chance de adquirirem mais conhecimento. E com conhecimento, elas passam a ter mais condições de se proteger de possíveis golpes que acontecem pela internet", afirma o secretário.

Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Mikaella Campos.

