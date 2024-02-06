Cursinhos oferecem bolsa de até 100% para quem tem boa nota no Enem

Cursinhos oferecem bolsa de até 100% para quem teve boa nota no Enem Crédito: Shutterstock

Alunos que tiveram uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, mas ainda não ingressaram no ensino superior, poderão contar com uma ajuda extra. Cursinhos pré-vestibular e escolas da Grande Vitória oferecem descontos variados e bolsas de até 100% para os candidatos que se destacaram na prova.

No Madan, por exemplo, alunos que obtiveram média de 800 ou mais pontos no Enem 2023 podem garantir a gratuidade. O desconto é progressivo, sendo que todas as médias a partir de 710 pontos dão direito a algum benefício.

O abatimento é válido tanto para as turmas de preparação específica para Medicina quanto para os cursos extensivos. O desconto, porém, é referente apenas à anuidade. O valor do material deverá ser pago integralmente.

Na Gama Pré-Vestibular, o desconto também é progressivo e ainda contempla os materiais. Alunos com médias de 700 pontos no Enem, por exemplo, têm 30% de abatimento do valor da anuidade e de outros custos. Para notas a partir de 800, o custo é zero, e o estudante pode ter acesso a uma bolsa de monitoria, cujas vagas são limitadas.

A redução é válida tanto para a modalidade de estudos presenciais quanto on-line.

No UP, os descontos também são progressivos para os pré-vestibulares semi-integrais de Medicina e regulares, com base na nota do candidato. Há bolsas de até 100%.

A avaliação de desempenho é feita pela direção, considerando ainda outros critérios, como se o aluno vem de escola pública ou particular, por exemplo. Para alunos de escola pública, o UP oferece condições diferenciadas.

No Darwin, alunos que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar em uma faculdade, seja ela pública ou particular, também podem conseguir bolsa para fazer o cursinho preparatório.

É feita uma análise da nota do Enem e, mediante o resultado, é definido o percentual de desconto. Para isso, além da nota, é necessário indicar, entre outras informações, o curso de interesse e a escola de origem. O aluno também pode apresentar o histórico escolar em PDF para a análise.