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Remuneração

Piso salarial dos professores de educação básica passa para R$ 4.580

O novo piso representa um reajuste de 3,62% em relação ao valor do ano passado, fixado em R$ 4.420,55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 10:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2024 às 10:22
O Ministério da Educação (MEC) divulga no Diário Oficial da União (DOU) o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica a ser pago no exercício de 2024, que será de R$ 4.580,57. O novo piso representa um reajuste de 3,62% em relação ao valor do ano passado, fixado em R$ 4.420,55.
A portaria do MEC, publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira, 31, já está em vigor e tem com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2024.
O piso nacional da categoria, que é reajustado anualmente, sempre em janeiro, é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público da educação básica, em início de carreira, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), o piso foi regulamentado pela Lei 11.738/2008.
Professor em sala de aula
Professor em sala de aula Crédito: Divulgação

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