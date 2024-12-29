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Visto em Vitória e Vila Velha

Navio de cruzeiro faz parada imprevista no ES após passageira passar mal

Marinha informou que resgate foi feito por lancha; esse tipo de embarcação não tem autorização para atracar em Vitória

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 19:42

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

29 dez 2024 às 19:42
Navio de cruzeiro Costa Delizioza é visto na Baía de Vitória
Navio de cruzeiro Costa Deliziosa foi visto na orla de Camburi Crédito: Vanda Lopes/Instagram
Um navio de cruzeiro precisou fazer uma parada imprevista no Espírito Santo, neste domingo (29), para desembarcar uma passageira, de 76 anos, que passou mal durante a viagem. A aparição da embarcação surpreendeu moradores e banhistas, especialmente em Vitória Vila Velha, já que o Estado não é destino de cruzeiros e os navios não têm permissão para atracar aqui. 
Em nota, a Marinha do Brasil, através do Comando do 1º Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo tomou conhecimento de que o navio Costa Deliziosa precisou “arribar” (entrar em porto a que não se destinava o navio) para o desembarque da passageira, que apresentou sintomas de insuficiência cardiocirculatória aguda.
“Uma lancha proveniente da agência marítima responsável pela embarcação, a ISS Marine, realizou a retirada da passageira e a transportou até o cais da Capitania dos Portos do Espírito Santo, onde uma ambulância a encaminhou para o Hospital Meridional de Cariacica”, informou a Marinha, em nota. A identidade da passageira e seu estado de saúde não foram divulgados.
“Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS”, completou a nota da Marinha.
volta dos cruzeiros marítimos é aguardada no Espírito Santo, mas vai ficar para a temporada 2025/2026, conforme informou a coluna Abdo Filho no último dia 23.
Nas redes sociais, capixabas como Vanda Lopes compartilharam o avistamento inusitado. Veja o vídeo:
O transatlântico da italiana Costa Crociere segue rumo ao Rio de Janeiro, destino dos passageiros para o réveillon. A chegada imprevista ao Espírito Santo ocorreu após duas paradas em Recife (PE) e Maceió (AL) nos dias 26 e 27. Antes, o navio passou por portos da África e da Europa. Após o Rio, seguirá viagem por cidades da América do Sul ao longo do mês de janeiro, como Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação.
Trajeto do Costa Deliziosa
Trajeto do Costa Deliziosa rumo ao Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Costa Crociere

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