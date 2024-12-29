Navio de cruzeiro faz parada imprevista no ES após passageira passar mal

Um navio de cruzeiro precisou fazer uma parada imprevista no Espírito Santo, neste domingo (29), para desembarcar uma passageira, de 76 anos, que passou mal durante a viagem. A aparição da embarcação surpreendeu moradores e banhistas, especialmente em Vitória e Vila Velha, já que o Estado não é destino de cruzeiros e os navios não têm permissão para atracar aqui.
Em nota, a Marinha do Brasil, através do Comando do 1º Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo tomou conhecimento de que o navio Costa Deliziosa precisou “arribar” (entrar em porto a que não se destinava o navio) para o desembarque da passageira, que apresentou sintomas de insuficiência cardiocirculatória aguda.
“Uma lancha proveniente da agência marítima responsável pela embarcação, a ISS Marine, realizou a retirada da passageira e a transportou até o cais da Capitania dos Portos do Espírito Santo, onde uma ambulância a encaminhou para o Hospital Meridional de Cariacica”, informou a Marinha, em nota. A identidade da passageira e seu estado de saúde não foram divulgados.
“Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS”, completou a nota da Marinha.
A volta dos cruzeiros marítimos é aguardada no Espírito Santo, mas vai ficar para a temporada 2025/2026, conforme informou a coluna Abdo Filho no último dia 23.
Nas redes sociais, capixabas como Vanda Lopes compartilharam o avistamento inusitado. Veja o vídeo:
O transatlântico da italiana Costa Crociere segue rumo ao Rio de Janeiro, destino dos passageiros para o réveillon. A chegada imprevista ao Espírito Santo ocorreu após duas paradas em Recife (PE) e Maceió (AL) nos dias 26 e 27. Antes, o navio passou por portos da África e da Europa. Após o Rio, seguirá viagem por cidades da América do Sul ao longo do mês de janeiro, como Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação.