Navio de cruzeiro faz parada imprevista no ES após passageira passar mal

“Uma lancha proveniente da agência marítima responsável pela embarcação, a ISS Marine, realizou a retirada da passageira e a transportou até o cais da Capitania dos Portos do Espírito Santo, onde uma ambulância a encaminhou para o Hospital Meridional de Cariacica”, informou a Marinha, em nota. A identidade da passageira e seu estado de saúde não foram divulgados.

O transatlântico da italiana Costa Crociere segue rumo ao Rio de Janeiro, destino dos passageiros para o réveillon. A chegada imprevista ao Espírito Santo ocorreu após duas paradas em Recife (PE) e Maceió (AL) nos dias 26 e 27. Antes, o navio passou por portos da África e da Europa. Após o Rio, seguirá viagem por cidades da América do Sul ao longo do mês de janeiro, como Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação.