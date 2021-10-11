Crianças são resgatadas por salva-vidas em praia de Guarapari

Crianças foram resgatadas por salva-vidas no mar de Guarapari Crédito: Reprodução

Duas crianças foram resgatadas do mar na Praia do Morro, em Guarapari , na tarde deste domingo (10). Segundo uma mulher que testemunhou a cena, o resgate aconteceu por volta de 15h, na altura do Shopping Praia do Morro.

"Os dois meninos, com aparentemente 10 anos, entraram na água e não conseguiram voltar porque o mar estava muito forte. Eles levantaram os braços e imediatamente os salva-vidas correram para resgatá-los", contou a mulher.

A banhista disse que a cidade está cheia e com muitos ônibus de excursão e tem visto muitas crianças entrando na água sem a supervisão dos pais.

"Mesmo com o tempo fechado, as crianças estão entrando no mar. As crianças não tem noção do perigo. Sorte é que os salva-vidas estavam por perto e agiram rápido resgatando os dois meninos", disse.

ALERTA CORPO DE BOMBEIROS

O tenente-coronel Carlos Wagner Borges do Corpo de Bombeiros fez uma alerta sobre o risco de banhistas entrarem no mar em meio ao mau tempo.

"Os institutos de meteorologia preveem para o estado vento um pouco mais forte e chuva mais acentuada, e com isso, as ondas do mar ficam mais agitadas e a possibilidade da corrente de retorno também aumenta muito. O ideal é evitar o mar até que a situação esteja normalizada", disse.

O tenente-coronel citou ainda outro caso de uma banhista que precisou ser resgatada no mar de Guarapari.

"Uma jovem entrou na praia e foi rapidamente levada para águas mais profundas. Se não fosse a ação rápida dos salva-vidas a situação poderia terminar em choro", disse.