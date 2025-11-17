Home
>
Cotidiano
>
Criança de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Velha

Criança de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Velha

Hadassa Vitória de Oliveira Costa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas não resistiu

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:14

Hadassa Vitória de Oliveira Costa
Hadassa Vitória de Oliveira Costa, morreu afogada em Vila Velha Crédito: Acerfo familiar

Uma menina de três anos morreu após se afogar em uma piscina, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O fato ocorreu no sábado (15) e Hadassa Vitória de Oliveira Costa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas não resistiu. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, na madrugada de domingo (16).

Recomendado para você

Hadassa Vitória de Oliveira Costa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas não resistiu

Criança de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Velha

Ferramenta da Gama Pré-Vestibular permite aluno verificar gabarito e também estimar quanto que pontuou no exame

Enem 2025: use calculadora do TRI para simular nota do 2° dia de prova

Professores da Gama, além de participar da live de A Gazeta, responderam às questões de Linguagens e Ciências e Humanas

Gabarito do Enem 2025: confira correção extraoficial do 2° dia de provas

O velório de Hadassa ocorreu na igreja frequentada pela família, no mesmo bairro, na manhã de domingo.

Caso semelhante em Guriri

Na última quarta-feira (12), uma bebê de um ano e 10 meses também morreu após se afogar na piscina da casa onde morava, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Helena, foi resgatada por um helicóptero do Notaer e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Depois, foi transferida para o Hospital São José, em Colatina, mas não resistiu.

O avô, Emarques Costa de Sousa, contou que a neta sofreu várias paradas cardíacas após chegar à unidade. “Ela sofreu seis paradas cardíacas, o coração não resistiu. Eles (profissionais que atenderam à ocorrência) fizeram todos os procedimentos para tentar salvar minha neta. Infelizmente, ela não resistiu”, relatou.

equipes do notaer tentando salvar criança que morreu afogada
Helene morreu afogada em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução redes sociais

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais