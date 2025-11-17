Tristeza

Criança de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Velha

Hadassa Vitória de Oliveira Costa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas não resistiu

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:14

Hadassa Vitória de Oliveira Costa, morreu afogada em Vila Velha Crédito: Acerfo familiar

Uma menina de três anos morreu após se afogar em uma piscina, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O fato ocorreu no sábado (15) e Hadassa Vitória de Oliveira Costa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas não resistiu. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, na madrugada de domingo (16).

O velório de Hadassa ocorreu na igreja frequentada pela família, no mesmo bairro, na manhã de domingo.

Caso semelhante em Guriri

Na última quarta-feira (12), uma bebê de um ano e 10 meses também morreu após se afogar na piscina da casa onde morava, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Helena, foi resgatada por um helicóptero do Notaer e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Depois, foi transferida para o Hospital São José, em Colatina, mas não resistiu.

O avô, Emarques Costa de Sousa, contou que a neta sofreu várias paradas cardíacas após chegar à unidade. “Ela sofreu seis paradas cardíacas, o coração não resistiu. Eles (profissionais que atenderam à ocorrência) fizeram todos os procedimentos para tentar salvar minha neta. Infelizmente, ela não resistiu”, relatou.

Helene morreu afogada em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução redes sociais

