Criança de 2 anos morre afogada em piscina durante churrasco em Irupi

Heitor Magalhães Severino chegou a ser socorrido pelos pais e levado com vida ao Pronto Atendimento do município, mas não resistiu, mesmo após várias tentativas de reanimação

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:29

Afogamento aconteceu em uma piscina durante um churrasco em família Crédito: Schankz / Shutterstock

Um menino de dois anos morreu após se afogar em uma piscina durante um churrasco em família no município de Irupi, na Região do Caparaó, na tarde de domingo (17). Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Heitor Magalhães Severino chegou a ser socorrido pelos pais e levado com vida ao Pronto Atendimento do município, mas não resistiu, mesmo após diversas tentativas de reanimação.

A Polícia Militar relatou na ocorrência que foi acionada por volta das 13h50 após Heitor dar entrada na unidade de saúde. O menino, conforme descrito pela corporação com base em informações da equipe médica, chegou ao Pronto Atendimento em estado extremamente grave, com sinais de que havia permanecido por tempo considerável submerso. Após as tentativas de reanimação, a morte da criança foi confirmada por volta 15h30.

Segundo a PM, o pai de Heitor contou aos policiais que estava na churrasqueira preparando uma carne, enquanto esposa dele almoçava com o filho. Em determinado momento, o menino saiu. A mãe acreditou que ele estivesse brincando com outras crianças. Minutos depois, uma criança gritou alertando que Heitor estava na piscina. Os pais do menino correrem até o local, mas já encontraram o filho boiando. Testemunhas contaram que a piscina fica em uma área separada por parede e conta com grade de proteção.

A Polícia Científica encaminhou o corpo da criança à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. Os pais do menino foram levados para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, e, segundo a Polícia Civil, eles foram ouvidos e liberados.

