CPI dos maus-tratos investiga vídeo de cão arrastado por moto em Castelo

Crime foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, na noite da última segunda-feira (4)

Imagens de um cachorro sendo arrastado por um motociclista em Castelo, no Sul do Estado, vão ser investigadas pela CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales). O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento, na noite dessa segunda-feira (4), no bairro Niterói. Ainda não há informações se o animal estava vivo ou morto.