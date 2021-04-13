A Prefeitura da Serra anunciou que vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 de trabalhadores da força de segurança e salvamento na quarta-feira (14). Segundo a administração municipal, 637 trabalhadores desta categoria têm direito ao imunizante nesta nova fase de imunização. A lista com os nomes dos contemplados foi enviada pelo Governo do Estado, responsável por antecipar a vacinação tanto para este grupo quanto para os professores.
Na Serra, receberão as doses agentes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Casa Militar, Polícia Civil e da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, a primeira parte da imunização ocorrerá até sexta-feira (16), no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
Covid-19 - Serra anuncia início da vacinação das forças de segurança
Quando o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a antecipação da imunização para o grupo das forças da segurança e professores, em 25 de março, ele explicou que isso seria possível utilizando a chamada "reserva técnica" das remessas que chegam ao Estado e que correspondem a 5% de cada lote.