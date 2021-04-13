Covid-19: Serra anuncia início da vacinação das forças de segurança

Forças de segurança serão vacinadas a partir desta quarta-feira na Serra

Na Serra, receberão as doses agentes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Casa Militar, Polícia Civil e da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, a primeira parte da imunização ocorrerá até sexta-feira (16), no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.