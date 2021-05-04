Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades

Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra abre nesta quarta-feira (05), a partir das 18 horas, agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. As vagas estarão disponíveis no portal do órgão

A imunização começa já na sexta-feira (07) e podem se vacinar nesta 1ª fase pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, como autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com obesidade mórbida, que tenham idade entre 18 a 59 anos.

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Haverá agendamento também para idosos com mais de 60 anos de idade que deverão tomar a primeira dose da vacina e para idosos com mais de 65 anos e trabalhadores de saúde que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca.

São mais 4.500 doses da vacina contra a Covid-19 a serem aplicadas na sexta-feira (07) e na próxima segunda-feira (10), nos drive-thrus do Parque da Cidade, além das Unidades Regionais e nas Unidades Básicas de Saúde dos seguintes bairros:

Jacaraípe

Boa Vista

Serra Dourada

Serra Sede

Novo Horizonte

Feu Rosa

Planalto Serrano A

Nova Almeida

Bairro de Fátima

Eldorado

Carapina Grande

Jardim Tropical

Laranjeiras Velha

Parque Residencial Laranjeiras

Cidade Continental

Nova Carapina I e II

José de Anchieta

André Carloni

Já no sábado (08), a vacinação acontece, além dos drive-thrus do Parque da Cidade, nas seis Unidades Regionais e nas Unidades de Saúde de Nova Almeida e Planalto Serrano A.

COMO VAI FUNCIONAR

É importante lembrar que as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição para receber a vacina contra a Covid-19. Para isso, é preciso apresentar laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz tratamento, além de documento de identificação com foto.