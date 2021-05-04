A Secretaria Municipal de Saúde da Serra abre nesta quarta-feira (05), a partir das 18 horas, agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. As vagas estarão disponíveis no portal do órgão.
A imunização começa já na sexta-feira (07) e podem se vacinar nesta 1ª fase pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, como autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com obesidade mórbida, que tenham idade entre 18 a 59 anos.
Covid-19 - Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades
Haverá agendamento também para idosos com mais de 60 anos de idade que deverão tomar a primeira dose da vacina e para idosos com mais de 65 anos e trabalhadores de saúde que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca.
São mais 4.500 doses da vacina contra a Covid-19 a serem aplicadas na sexta-feira (07) e na próxima segunda-feira (10), nos drive-thrus do Parque da Cidade, além das Unidades Regionais e nas Unidades Básicas de Saúde dos seguintes bairros:
- Jacaraípe
- Boa Vista
- Serra Dourada
- Serra Sede
- Novo Horizonte
- Feu Rosa
- Planalto Serrano A
- Nova Almeida
- Bairro de Fátima
- Eldorado
- Carapina Grande
- Jardim Tropical
- Laranjeiras Velha
- Parque Residencial Laranjeiras
- Cidade Continental
- Nova Carapina I e II
- José de Anchieta
- André Carloni
Já no sábado (08), a vacinação acontece, além dos drive-thrus do Parque da Cidade, nas seis Unidades Regionais e nas Unidades de Saúde de Nova Almeida e Planalto Serrano A.
COMO VAI FUNCIONAR
É importante lembrar que as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição para receber a vacina contra a Covid-19. Para isso, é preciso apresentar laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz tratamento, além de documento de identificação com foto.
O início da imunização em pessoas com comorbidades se deu em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, na manhã desta segunda-feira (3). Foram imunizados Daniele de Jesus Belo, de 32 anos, diagnosticada com Síndrome de Down, e Adenilton Alex Waucher, 42 anos, que tem autismo.