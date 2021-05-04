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Nesta quarta (05)

Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades

A imunização começa já na sexta-feira (07) e podem se vacinar pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com obesidade mórbida, que tenham idade entre 18 a 59 anos

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:56

Publicado em 

04 mai 2021 às 19:56
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade
Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A Secretaria Municipal de Saúde da Serra abre nesta quarta-feira (05), a partir das 18 horas, agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. As vagas estarão disponíveis no portal do órgão
A imunização começa já na sexta-feira (07) e podem se vacinar nesta 1ª fase pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, como autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência, pessoas com doença renal crônica em diálise e pessoas com obesidade mórbida, que tenham idade entre 18 a 59 anos.
Covid-19 - Serra abre agendamento para vacinar pessoas com comorbidades
Haverá agendamento também para idosos com mais de 60 anos de idade que deverão tomar a primeira dose da vacina e para idosos com mais de 65 anos e trabalhadores de saúde que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca.
São mais 4.500 doses da vacina contra a Covid-19 a serem aplicadas na sexta-feira (07) e na próxima segunda-feira (10), nos drive-thrus do Parque da Cidade, além das Unidades Regionais e nas Unidades Básicas de Saúde dos seguintes bairros:
  • Jacaraípe
  • Boa Vista
  • Serra Dourada
  • Serra Sede
  • Novo Horizonte 
  • Feu Rosa 
  • Planalto Serrano A
  • Nova Almeida
  • Bairro de Fátima
  • Eldorado
  • Carapina Grande
  • Jardim Tropical
  • Laranjeiras Velha
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Cidade Continental
  • Nova Carapina I e II
  • José de Anchieta 
  • André Carloni
Já no sábado (08), a vacinação acontece, além dos drive-thrus do Parque da Cidade, nas seis Unidades Regionais e nas Unidades de Saúde de Nova Almeida e Planalto Serrano A.

COMO VAI FUNCIONAR

É importante lembrar que as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição para receber a vacina contra a Covid-19. Para isso, é preciso apresentar laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz tratamento, além de documento de identificação com foto.
O início da imunização em pessoas com comorbidades se deu em um ato simbólico realizado no Palácio Anchieta, na manhã desta segunda-feira (3). Foram imunizados Daniele de Jesus Belo, de 32 anos, diagnosticada com Síndrome de Down, e Adenilton Alex Waucher, 42 anos, que tem autismo.

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