Coronavírus: ES registra 9.682 mortes e passa de 441 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.706 novos casos, chegando a 441.703 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 55.806. Vila Velha aparece em segundo, com 54.392 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.929) e Cariacica (34.427).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.186 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.649), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (04), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 415.336, sendo 2.162 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.