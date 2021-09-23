Covid-19: Serra abre 24.310 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 acontecerá no sábado (25), segunda (27) e terça-feira (28) Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

Também haverá imunizantes disponíveis para aplicação da primeira e segunda dose, contemplando a população de 18 anos ou mais, gestantes, lactantes, puérperas, além da terceira dose (reforço) — voltada para os idosos com mais de 60 anos (que receberam a segunda dose há mais de seis meses) e pessoas com alto grau de imunossupressão.

A prefeitura explica que as pessoas com alto grau de imunossupressão poderão ser vacinadas desde que tenham recebido a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 28 de agosto), independente do imunizante a época.

Os pacientes que vão receber a dose de reforço devem se atentar ao cartão de vacina, pois segue o prazo do esquema vacinal, sendo esses contemplados:

Pacientes que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 17 de Julho;



Pacientes que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 17 de Julho ;



; Pacientes que receberam a Coronavac/Butantan até 28 de Agosto.

