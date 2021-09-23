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Nesta quinta-feira (23)

Covid-19: Serra abre 24.310 vagas para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Imunizantes serão destinados a diferentes públicos, mas o foco principal são os adolescentes de 12 anos ou mais. Agendamento será aberto às 18h, no site da prefeitura

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:08

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

23 set 2021 às 16:08
Vacinação
Aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 acontecerá no sábado (25), segunda (27) e terça-feira (28) Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Prefeitura da Serra abre, às 18 horas desta quinta-feira (23), agendamento com 24.310 vagas para a vacinação contra a Covid-19 com foco nos adolescentes de 12 anos ou mais, mas também haverá oportunidades para aplicação da primeira, segunda e terceira doses. A marcação deve ser realizada pelo site da administração municipal
Também haverá imunizantes disponíveis para aplicação da primeira e segunda dose, contemplando a população de 18 anos ou mais, gestantes, lactantes, puérperas, além da terceira dose (reforço) — voltada para os idosos com mais de 60 anos (que receberam a segunda dose há mais de seis meses) e pessoas com alto grau de imunossupressão.
A prefeitura explica que  as pessoas com alto grau de imunossupressão poderão ser vacinadas desde que tenham recebido a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 28 de agosto), independente do imunizante a época.
Os pacientes que vão receber a dose de reforço devem se atentar ao cartão de vacina, pois segue o prazo do esquema vacinal, sendo esses contemplados:
  • Pacientes que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 17 de Julho;
  • Pacientes que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 17 de Julho;
  • Pacientes que receberam a Coronavac/Butantan até 28 de Agosto
A aplicação das doses ocorrerá no sábado (25), segunda-feira (27) e terça-feira (28), nas unidades de saúde da Serra. No sábado, também haverá imunização no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30, e no Terminal de Laranjeiras, até as 16 horas.

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