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Saúde

Covid-19 no ES fica estável mesmo com novas variantes

Conforme os dados obtidos no Painel Covid, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em janeiro, até agora, foram confirmados 1.609 casos. Já no mês de dezembro, foram 2.238; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:53

Teste para detectar a presença do coronavírus
Sesa reforçou a importância da população realizar a testagem para a detecção da Covid-19 Crédito: Freepik
Mesmo com a circulação de novas variantes do coronavírus, os casos confirmados da doença no Espírito Santo seguem em estabilização. Conforme os dados obtidos no Painel Covid, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em janeiro, até agora, foram 1.609 casos. Já no mês de dezembro, foram 2.238 casos.
A Sesa confirmou, em nota, que o Espírito Santo apresenta estabilização de casos de Covid-19 nas primeiras semanas epidemiológicas de 2024 e frisou que “mesmo com a circulação da variante JN.1, detectada em dezembro de 2023, e com as festividades de final de ano, não há percepção de aumento”.
A pasta ressaltou, entretanto, a importância da população realizar a testagem para a detecção da Covid-19. Pelo Estado, há pontos de testagem na Ufes, na Capital, no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e no Aeroporto de Vitória. Os municípios também realizam testes gratuitos.
Além disso, a Sesa reforçou a orientação de cuidados como a higienização das mãos e manter o esquema vacinal completo.
A vacina está disponível no SUS para toda a população acima de 6 meses de idade. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose de reforço em atraso, deve procurar as unidades de saúde para atualização.
“Para as pessoas com comorbidades com mais de 70 anos e imunossuprimidos, a Sesa orienta também o uso de máscara em lugares com aglomeração.”

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