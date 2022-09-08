Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 16 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.803 óbitos e 1.214.828 casos da doença; dados foram atualizados nesta quinta-feira (8) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 18:44

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 18:44

Nesta quinta-feira (8), o Espírito Santo chegou a 14.803 mortes e 1.214.828 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito e 16 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.756
  2. Vila Velha: 136.243
  3. Vitória: 135.083
  4. Cariacica: 93.422
  5. Linhares: 58.406
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.729
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.576
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.108
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.983
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.899
Até esta quinta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.764, com 488 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Cachoeiro é a segunda cidade do ES com mais acidentes com mortes

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES

Após paralisação, trem de Vitória a BH volta a operar nesta quinta (8)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados