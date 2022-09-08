Covid-19: ES registra uma morte e 16 novos casos em 24 horas

Nesta quinta-feira (8), o Espírito Santo chegou a 14.803 mortes e 1.214.828 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito e 16 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.756
- Vila Velha: 136.243
- Vitória: 135.083
- Cariacica: 93.422
- Linhares: 58.406
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.729
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.576
- Jardim da Penha (Vitória): 14.108
- Praia do Canto (Vitória): 9.983
- Itapuã (Vila Velha): 9.899
Até esta quinta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.764, com 488 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.