Após paralisação, trem de Vitória a BH volta a operar nesta quinta (8)

Passeio de trem na Estrada de Ferro Vitória a Minas foi interrompido por problemas na ferrovia

O trem saiu do Espírito Santo na quarta-feira (7) com sentido à capital mineira e ficou parado por aproximadamente três horas próximo a Antônio Dias (MG). A Vale informou, em nota, que tão logo o problema foi resolvido, a viagem prosseguiu. A jornada só terminou às 20h15.