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Estrada de Ferro Vitória Minas

Após paralisação, trem de Vitória a BH volta a operar nesta quinta (8)

Viagem entre as capitais precisou ser interrompida por problemas operacionais na última quarta-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 12:44

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:44

O Oriundi promove um domingo diferente com um passeio de trem na Estrada de Ferro Vitória-Minas, de João Neiva (ES) até Governador Valadares (MG).
Passeio de trem na Estrada de Ferro Vitória a Minas foi interrompido por problemas na ferrovia Crédito: Oriundi Supermercados/Divulgação
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) está operando normalmente nesta quinta-feira (8). A atividade precisou ser interrompida na tarde de quarta-feira (7), em razão de problema operacional na ferrovia.
De acordo com a Vale, responsável pela operação do trem, as viagens seguem sem problemas nos sentidos Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG) e Belo Horizonte a Cariacica.
O trem saiu do Espírito Santo na quarta-feira (7) com sentido à capital mineira e ficou parado por aproximadamente três horas próximo a Antônio Dias (MG). A Vale informou, em nota, que tão logo o problema foi resolvido, a viagem prosseguiu. A jornada só terminou às 20h15. 
Os passageiros que optaram por não seguir viagem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou Whatsapp (27) 99503-5918.

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