Após paralisação, trem de Vitória a BH volta a operar nesta quinta (8)

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) está operando normalmente nesta quinta-feira (8). A atividade precisou ser interrompida na tarde de quarta-feira (7), em razão de problema operacional na ferrovia.
De acordo com a Vale, responsável pela operação do trem, as viagens seguem sem problemas nos sentidos Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG) e Belo Horizonte a Cariacica.
O trem saiu do Espírito Santo na quarta-feira (7) com sentido à capital mineira e ficou parado por aproximadamente três horas próximo a Antônio Dias (MG). A Vale informou, em nota, que tão logo o problema foi resolvido, a viagem prosseguiu. A jornada só terminou às 20h15.
Os passageiros que optaram por não seguir viagem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou Whatsapp (27) 99503-5918.