Viagem de trem de Vitória a Belo Horizonte é paralisada por problemas técnicos

Trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que saiu de Vitória com destino a Belo Horizonte (MG) nesta quarta-feira (7) teve a viagem paralisada por problemas técnicos por cerca de três horas.

O trem operado pela Vale ficou parado próximo à estação da cidade de Antônio Dias (MG) e só prosseguiu viagem após às 19h15. Em uma viagem normal, o trem chega na estação de Belo Horizonte por volta de 20h15.

O gerente de oficina Jhonatan Seibel viaja com a esposa no trem e relatou que os passageiros estavam impacientes e angustiados com a demora e a falta de informações claras por parte da equipe. Eles saíram de Vitória com destino à capital mineira.

"O trem chegou à estação de Antônio Dias por volta de 16h15. A parada era de um minuto. Mas depois que as pessoas desembarcaram e embarcaram, o trem deu uma ré e depois parou. Depois de um tempo o maquinista avisou que tinha problemas técnicos, e está parado desde então", contou.

Segundo ele, nenhuma previsão para prosseguimento da viagem foi dada. "Já está todo mundo impaciente e querendo saber o que está acontecendo", disse.

Por volta de 18h, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Alô Ferrovias, canal de atendimento da Vale sobre a EFVM, e foi informada de que o trem estava parado por um problema operacional e que não havia previsão de retomada da viagem até o momento.

Posteriormente, por meio de nota enviada às 19h30, a Vale informou que "o trem permaneceu temporariamente parado próximo a Antônio Dias (MG), em razão de problema operacional na ferrovia" e que "tão logo o problema foi resolvido, o trem seguiu viagem".

De acordo com a Vale, "os passageiros que optaram por não seguir viagem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou Whatsapp (27) 995035918".