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Estrada de Ferro

Viagem de trem de Vitória a Belo Horizonte é paralisada por problemas técnicos

Trem de passageiros da Vale ficou parado por quase três horas na cidade de Antônio Dias, em Minas Gerais
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 set 2022 às 18:51

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 18:51

Trem de passageiros Vitória a Minas
Trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que saiu de Vitória com destino a Belo Horizonte (MG) nesta quarta-feira (7) teve a viagem paralisada por problemas técnicos por cerca de três horas.
O trem operado pela Vale ficou parado próximo à estação da cidade de Antônio Dias (MG) e só prosseguiu viagem após às 19h15. Em uma viagem normal, o trem chega na estação de Belo Horizonte por volta de 20h15.
O gerente de oficina Jhonatan Seibel viaja com a esposa no trem e relatou que os passageiros estavam impacientes e angustiados com a demora e a falta de informações claras por parte da equipe. Eles saíram de Vitória com destino à capital mineira.
"O trem chegou à estação de Antônio Dias por volta de 16h15. A parada era de um minuto. Mas depois que as pessoas desembarcaram e embarcaram, o trem deu uma ré e depois parou. Depois de um tempo o maquinista avisou que tinha problemas técnicos, e está parado desde então", contou.
Segundo ele, nenhuma previsão para prosseguimento da viagem foi dada. "Já está todo mundo impaciente e querendo saber o que está acontecendo", disse.
Por volta de 18h, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Alô Ferrovias, canal de atendimento da Vale sobre a EFVM, e foi informada de que o trem estava parado por um problema operacional e que não havia previsão de retomada da viagem até o momento.
Posteriormente, por meio de nota enviada às 19h30, a Vale informou que "o trem permaneceu temporariamente parado próximo a Antônio Dias (MG), em razão de problema operacional na ferrovia" e que "tão logo o problema foi resolvido, o trem seguiu viagem". 
De acordo com a Vale, "os passageiros que optaram por não seguir viagem podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou Whatsapp (27) 995035918".

Atualização

07/09/2022 - 7:37
A reportagem foi atualizada após o trem retomar a viagem.

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