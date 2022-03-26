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Pandemia

Covid-19: ES registra mais 4 mortes e 727 novos casos em 24 horas

Estado contabiliza total de 14.323 mortos na pandemia, conforme dados atualizados neste sábado (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2022 às 18:27
Espírito Santo chegou ao total de 14.323 mortes e 1.037.086 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 727 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (26) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 120.833
  2. Vila Velha: 115.510
  3. Vitória: 107.428
  4. Cariacica: 81.077
  5. Linhares: 50.293
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.222
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.774
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.423
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.129
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.809
Até este sábado, mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 991.753, com 826 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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