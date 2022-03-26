Covid-19: ES registra mais 4 mortes e 727 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou ao total de 14.323 mortes e 1.037.086 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 727 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (26) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 120.833
- Vila Velha: 115.510
- Vitória: 107.428
- Cariacica: 81.077
- Linhares: 50.293
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.222
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.774
- Jardim da Penha (Vitória): 10.423
- Itapuã (Vila Velha): 8.129
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.809
Até este sábado, mais de 3,49 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 991.753, com 826 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.