Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.449 mortes e 1.081.295 casos confirmados

Estado contabilizou três óbitos e 3.515 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta segunda (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:32

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:32

Espírito Santo chegou a 14.449 mortes e 1.081.295 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais três óbitos e 3.515 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 124.806
  2. Vila Velha: 122,190
  3. Vitória: 118.578
  4. Cariacica: 83.981
  5. Linhares: 51.737
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.261
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.819
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.858
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.791
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.617
Até esta segunda, mais de 3,7 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.035.349, com 2.119 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.

Veja Também

Surto de Covid-19 suspende aulas em creche da Serra

Saiba onde tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na Grande Vitória

Covid-19: veja quem pode tomar 4ª dose no ES e qual vacina será usada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados