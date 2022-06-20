Covid-19: ES registra 14.449 mortes e 1.081.295 casos confirmados

O Espírito Santo chegou a 14.449 mortes e 1.081.295 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais três óbitos e 3.515 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 124.806
- Vila Velha: 122,190
- Vitória: 118.578
- Cariacica: 83.981
- Linhares: 51.737
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.261
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.819
- Jardim da Penha (Vitória): 11.858
- Itapuã (Vila Velha): 8.791
- Praia do Canto (Vitória): 8.617
Até esta segunda, mais de 3,7 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.035.349, com 2.119 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.