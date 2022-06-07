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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.424 mortes e 1.059.229 casos confirmados

Estado contabilizou três óbitos e 1.743 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2022 às 19:19
Espírito Santo já contabiliza 14.424 mortes e 1.059.229 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, três óbitos e 1.743 novos casos foram registrados em 24 horas.
Um número expressivo de novos casos da doença em um período de 24h não era registrado no Painel Covid-19 desde o mês de fevereiro deste ano. Por isso, a reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para saber se o registro é fruto de um represamento de dados dos dias anteriores ou reflexo da quinta onda do coronavírus que o Estado vive. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.491
  2. Vila Velha: 119.349
  3. Vitória: 114.988
  4. Cariacica: 82.513
  5. Linhares: 50.726
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.500
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.422
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.361
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.535
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.310
Até esta terça-feira, mais de 3,63 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.023.653, com 788 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.

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