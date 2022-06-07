Covid-19: ES registra 14.424 mortes e 1.059.229 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.424 mortes e 1.059.229 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, três óbitos e 1.743 novos casos foram registrados em 24 horas.
Um número expressivo de novos casos da doença em um período de 24h não era registrado no Painel Covid-19 desde o mês de fevereiro deste ano. Por isso, a reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para saber se o registro é fruto de um represamento de dados dos dias anteriores ou reflexo da quinta onda do coronavírus que o Estado vive. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.491
- Vila Velha: 119.349
- Vitória: 114.988
- Cariacica: 82.513
- Linhares: 50.726
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.500
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.422
- Jardim da Penha (Vitória): 11.361
- Itapuã (Vila Velha): 8.535
- Praia do Canto (Vitória): 8.310
Até esta terça-feira, mais de 3,63 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.023.653, com 788 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.