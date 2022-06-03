Covid-19: ES registra 14.417 mortes e 1.056.136 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza 14.417 mortes e 1.056.136 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (3). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e 831 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.251
- Vila Velha: 118.897
- Vitória: 114.364
- Cariacica: 82.361
- Linhares: 50.597
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.361
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.336
- Jardim da Penha (Vitória): 11.261
- Itapuã (Vila Velha): 8.497
- Praia do Canto (Vitória): 8.253
Até esta sexta-feira, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.138, com 405 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.