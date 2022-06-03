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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.417 mortes e 1.056.136 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 831 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta sexta-feira (3) pela Secretaria da Saúde

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2022 às 18:24
Espírito Santo contabiliza 14.417 mortes e 1.056.136 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (3). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e 831 novas infecções foram contabilizadas no mesmo período.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.251
  2. Vila Velha: 118.897
  3. Vitória: 114.364
  4. Cariacica: 82.361
  5. Linhares: 50.597
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.361
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.336
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.261
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.497
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.253
Até esta sexta-feira, mais de 3,62 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.022.138, com 405 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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