Covid-19: ES registra 14.405 mortes e 1.051.441 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza 14.405 mortes e 1.051.441 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 393 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.843
- Vila Velha: 118.158
- Vitória: 113.263
- Cariacica: 82.098
- Linhares: 50.417
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.124
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.194
- Jardim da Penha (Vitória): 11.052
- Itapuã (Vila Velha): 8.432
- Praia do Canto (Vitória): 8.135
Até esta quarta-feira, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.018.440, com 376 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.