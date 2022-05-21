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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.050.323 casos confirmados

Em 24 horas, Estado não registrou óbitos e contabilizou 121 novos casos de infecção, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa neste sábado (21)

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2022 às 18:32
Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.456 casos confirmados
Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.050.202 casos confirmados Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.401 mortes e 1.050.323 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados neste sábado (21). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), óbitos não foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 121 no período. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.773
  2. Vila Velha: 117.932
  3. Vitória: 113.015
  4. Cariacica: 82.002
  5. Linhares: 50.372
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.080
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.162
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.999
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.401
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.116
Até este sábado, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.153, com 45 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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