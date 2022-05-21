Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.050.323 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.401 mortes e 1.050.323 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados neste sábado (21). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), óbitos não foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 121 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.773
- Vila Velha: 117.932
- Vitória: 113.015
- Cariacica: 82.002
- Linhares: 50.372
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.080
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.162
- Jardim da Penha (Vitória): 10.999
- Itapuã (Vila Velha): 8.401
- Praia do Canto (Vitória): 8.116
Até este sábado, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.017.153, com 45 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.