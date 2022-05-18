O Espírito Santo contabiliza um total de 14.401 mortes e 1.049.600 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), quatro óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 370 no período. Há 12 dias o Estado não registrava óbitos em decorrência da doença.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.681
- Vila Velha: 117.779
- Vitória: 112.858
- Cariacica: 81.964
- Linhares: 50.346
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.041
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.133
- Jardim da Penha (Vitória): 10.980
- Itapuã (Vila Velha): 8.385
- Praia do Canto (Vitória): 8.100
Até esta quarta-feira, mais de 3,58 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.016.566, com 247 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.
Covid-19 - ES registra 14.401 mortes e 1.049.600 casos confirmados