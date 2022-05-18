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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.049.600 casos confirmados

Em 24 horas, Estado registrou quatro óbitos e contabilizou 370 novos casos de infecção, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa nesta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 18:22
Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.456 casos confirmados
Covid-19: ES registra 14.401 mortes e 1.049.600 casos confirmados Crédito: Pixabay
Espírito Santo contabiliza um total de 14.401 mortes e 1.049.600 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), quatro óbitos foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 370 no período. Há 12 dias o Estado não registrava  óbitos em decorrência da doença.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.681
  2. Vila Velha: 117.779
  3. Vitória: 112.858
  4. Cariacica: 81.964
  5. Linhares: 50.346
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.041
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.133
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.980
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.385
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.100
Até esta quarta-feira, mais de 3,58 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.016.566, com 247 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.
Covid-19 - ES registra 14.401 mortes e 1.049.600 casos confirmados

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