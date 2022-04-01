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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.337 mortes e 1.039.688 casos confirmados

Estado contabilizou 306 contaminações e nenhum óbito em 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1°) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2022 às 20:03
Espírito Santo chegou ao total de 14.337 mortes e 1.039.688 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 306, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1°) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.243
  2. Vila Velha: 115.919
  3. Vitória: 108.003
  4. Cariacica: 81.201
  5. Linhares: 50.325
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.337
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.876
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.483
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.183
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.849
Até esta sexta-feira, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 999.878, com 1.395 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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