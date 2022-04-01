Covid-19: ES registra 14.337 mortes e 1.039.688 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.337 mortes e 1.039.688 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado. O número de contaminados aumentou em 306, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1°) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.243
- Vila Velha: 115.919
- Vitória: 108.003
- Cariacica: 81.201
- Linhares: 50.325
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.337
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.876
- Jardim da Penha (Vitória): 10.483
- Itapuã (Vila Velha): 8.183
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.849
Até esta sexta-feira, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 999.878, com 1.395 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.