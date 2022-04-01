Mutirão: veja onde se vacinar no Norte e Noroeste do ES

Aplicação de vacina em idoso no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares

Municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo vão realizar mutirão de vacinação neste sábado (2). Nas campanhas serão aplicados imunizantes contra a Covid-19. A ação é realizada em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e as secretarias municipais, e vai ter como prioridade atender crianças e idosos para aumentar a cobertura vacinal no Estado.

A 4ª dose está disponível para pessoas com mais de 60 anos. O intervalo de uma dose para a outra, neste caso, é de três meses. Imunossuprimidos também podem receber a D4, mas o período entre as aplicações é maior, de quatro meses.

Para as doses D1, D2 e D3, o público é amplo. Podem se vacinar pessoas a partir de 5 anos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, diz que a campanha é uma nova oportunidade para a população capixaba.

“Temos uma realidade completamente diferente hoje quando comparamos ao início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, com doses disponíveis a todos os públicos. É uma oportunidade para que toda família coloque o esquema em dia, seja adulto, jovem, idoso e as crianças e sabemos que quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, menor será a transmissão do vírus”, destacou o subsecretário.

Quanto maior a cobertura vacinal, os municípios podem receber a classificação de risco muito baixo, que permite a circulação de pessoas, até mesmo em ambientes fechados, sem máscara de proteção.

LINHARES, ARACRUZ E COLATINA

Em Linhares , a vacinação acontece nas unidades de Bebedouro, Planalto e na Unidade Sanitária Linhares (USL), no Bairro Colina, das 8h às 16h.

No caso de Aracruz , os locais de aplicação são o Supermercado Casagrande, no Centro, e o Shopping Oriundi, no bairro Segato. O horário de atendimento vai das 9h às 14h.