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Contra a Covid-19

Mutirão: veja onde se vacinar no Norte e Noroeste do ES

Estarão disponíveis vacinas para a aplicação das doses D1, D2, D3 e D4 durante a campanha. Confira os locais e horários para a imunização

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:45

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:45
Aplicação de vacina em idoso no bairro Araçá, em Linhares
Aplicação de vacina em idoso no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
Municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo vão realizar mutirão de vacinação neste sábado (2). Nas campanhas serão aplicados imunizantes contra a Covid-19. A ação é realizada em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e as secretarias municipais, e vai ter como prioridade atender crianças e idosos para aumentar a cobertura vacinal no Estado.
A 4ª dose está disponível para pessoas com mais de 60 anos. O intervalo de uma dose para a outra, neste caso, é de três meses. Imunossuprimidos também podem receber a D4, mas o período entre as aplicações é maior, de quatro meses.
Para as doses D1, D2 e D3, o público é amplo. Podem se vacinar pessoas a partir de 5 anos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, diz que a campanha é uma nova oportunidade para a população capixaba.
“Temos uma realidade completamente diferente hoje quando comparamos ao início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, com doses disponíveis a todos os públicos. É uma oportunidade para que toda família coloque o esquema em dia, seja adulto, jovem, idoso e as crianças e sabemos que quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, menor será a transmissão do vírus”, destacou o subsecretário.
Quanto maior a cobertura vacinal, os municípios podem receber a classificação de risco muito baixo, que permite a circulação de pessoas, até mesmo em ambientes fechados, sem máscara de proteção.

LINHARES, ARACRUZ E COLATINA

Em Linhares, a vacinação acontece nas unidades de Bebedouro, Planalto e na Unidade Sanitária Linhares (USL), no Bairro Colina, das 8h às 16h.
No caso de Aracruz, os locais de aplicação são o Supermercado Casagrande, no Centro, e o Shopping Oriundi, no bairro Segato. O horário de atendimento vai das 9h às 14h.
As vacinas estarão disponíveis para os colatinenses na Estação Central, no Centro da cidade, e no Clube da ACD, em São Silvano. A aplicação é das 8h às 12h.

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